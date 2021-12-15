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中國房市持續降溫 11月新屋價格下跌城市數創七年新高

記者林則宏／即時報導
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的地產項目。新華社
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的地產項目。新華社

中國國家統計局15日公布的統計數據顯示，中國全國房價仍延續8月以來的整體下跌走勢。11月70個大中城市房價上漲城市數再創新低，新房、二手房價格上漲的城市數均降至個位數。

據上海《第一財經》報導，11月中國70個主要城市新房價格月比上漲城市數從上月的13個降至9個，連續六個月下降；59個城市新房價格月比下跌，則是2015年3月以來新房價格下跌城市數量最多的一次。

二手房價格月比上漲的城市數量則有3個，較前一個月再減少1個，63個城市二手房價格月比下跌。

報導指出，在房價上漲的城市中，漲幅也處於歷史較低水平。三亞和杭州是新房價格月比上漲最多的城市，但漲幅僅為0.7％和0.5％；二手房價格月比上漲最多的城市—海口和贛州，漲幅都未達到0.5％。

但隨著個人信貸政策逐漸放寬，商品房成交則出現回升。根據中國國家統計局公布的數據，今年前11個月，商品房銷售面積比2019年1至11月增長6.2%，兩年平均增長3.1%。其中，住宅銷售面積增長4.4%，住宅銷售額增長9.3%。

易居研究院智庫中心總監嚴躍進稱，11月，中國全國70城中，房價普跌趨勢更為凸顯，各線城市均面臨降溫壓力，說明當前房企的資金壓力比較大。後續應重點關注當前庫存積壓壓力更大，且以新房市場為主導的三、四線城市。

展望後市，貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，中國全國房價跌幅將逐步收窄。根據貝殼研究院數據，貝殼50城10至11月二手房成交量持續回升。根據「量在價先」的基本規律，量的初步回調將為後期價格止跌打下基礎。

許小樂預計，後續個人住房信貸環境將進一步改善，而在「因城施策」背景下，部分城市對首購、改善性住房可能推出支持性政策，將加快市場成交回升，減緩房價下跌壓力。

房價 分析師

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