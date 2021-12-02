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歌手千百惠接受中媒專訪 喊「我原本就是中國人」

記者陳政錄／即時報導
歌手千百惠近日在抖音大秀中國身分證，說自己來自「中國台灣高山族」引發討論。(擷自澎湃新聞)
歌手千百惠近日在抖音大秀中國身分證，說自己來自「中國台灣高山族」引發討論。(擷自澎湃新聞)

近日80年代女歌手千百惠，在抖音貼出影片秀中國身分證，並稱自己來自「中國台灣高山族」引發熱議後，她於2日接受中媒澎湃新聞專訪時，對於國籍問題強調「我原本就是中國人」，並大談接下來的個人音樂會、專輯規畫，復出意圖明顯。

千百惠曾在80年代，以《走過咖啡屋》、《想你的時候》闖出名聲，但後來轉到中國定居後，於抖音平台影片秀出自己的中國身分證，還說20多年前就已拿到了，要大家別欺負她。

據中媒報導，千百惠在1991年前往北京發展，之後與作曲家高大林結婚，在那時入籍中國拿到身分證；引發相關爭議後，雖然有中國網友稱讚她是「愛國藝人」，但也有人質疑她是在打愛國牌，為復出造勢，還有人問她是不是也想掌握「流量密碼」。

對此，千百惠2日在接受中媒澎湃新聞專訪時，對於自己在影片中寫到「不管身在哪裡，祖國都是我強大的依靠，為此我倍感自豪！」等內容時說，愛國情懷並不需要刻意展示。

她也說，「這張身份證（中國身分證）並沒有帶給我什麼變化，我是來自中國台灣高山族，原本就是中國人。」

千百惠也為自己辯護，表示發布該影片並沒有其它目的，只是想分享生活和音樂，「我希望能通過網路平台和喜歡我的歌迷們多多互動」，更坦言自己年近60是老年人，希望傳遞給老年人們積極向上的情緒和態度。她還說，自己已經從北京遷至成都，目前在成都定居。

她也在專訪時提到，自己正在準備復出後的個人音樂會。搬到成都，是因為「成都有我故鄉的味道，我的故鄉是台灣新竹縣，和成都一樣濕氣重，溫度和氣候都很相似，小時候，我家門口有一家四川菜館，我童年的記憶裡，就是有辣椒的香氣的。」千百惠補充，現在開通了微博跟抖音，希望能多跟歌迷們互動。

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