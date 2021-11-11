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雙11降溫？天貓未揭露總成交額 京東下單破3114億元

記者陳政錄／即時報導
京東公布截至14時09分的雙11總成交額。(取材自京東集團)
京東公布截至14時09分的雙11總成交額。(取材自京東集團)

在今年中國官方出手降溫「雙11」，並重點宣傳解放軍空軍72周年紀念日的背景下，阿里巴巴集團旗下天貓啟動雙11全球狂歡季，今年並未實時揭露總成交額，目前僅公布數據指，截至11日零時45分，平台上已有411個去年成交額過人民幣百萬的中小品牌，在今年銷售額突破人民幣千萬，並有一大批中國國貨、老字號在今年雙11表現亮眼。

與此同時，中國電商巨頭京東集團11日下午，揭露截至14時08分57秒，此次雙11平台累計下單金額超過人民幣3114億元（約487億美元），

據天貓公布中小企業戰報表示，截至11月11日零時45分，已有411個去年成交額過人民幣百萬的中小品牌，今年銷售額突破人民幣千萬；更有40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了人民幣1億元大關。

天貓還表示，截至11月11日零時45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過人民幣1億元。其中不僅有華為、鴻星爾克等人氣中國國貨品牌，也有蘋果、歐萊雅等國際品牌，還有百雀羚、迴力這樣的中國老字號品牌，和蕉內、添可等新品牌。

今年雙11，電商平台較往年冷靜，並未發布實時總成交額戰報。圖為廣州一處快遞分撥中...
今年雙11，電商平台較往年冷靜，並未發布實時總成交額戰報。圖為廣州一處快遞分撥中心，工作人員11日這天正將忙著處理大批包裹。(中新社)

對於此次天貓雙11截至目前，未若往年以大螢幕的方式，公布實時總成交額，僅公布中小企業或個別品牌戰報，《澎湃新聞》撰文直言，電商巨頭似乎變冷靜了。

文章指稱，2020年雙11的零時30分，天貓就公布了實時成交額，京東也在去年11月11日零時9分，率先公布累計下單金額數據。

在此之前，阿里巴巴集團創辦人馬雲抨擊中國金融監管層引發言論風波後，阿里巴巴今年收到天價金額的反壟斷罰單，後關聯企業螞蟻金服上市案也受影響，另中國市場監管總局7日也向全中國網路平台企業和各地市場監管部門，下發《關於規範「雙11」網路促銷經營活動的工作提示》，明定禁止「先提價後打折」等行為。

中國 電商 馬雲

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