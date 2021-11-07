我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

中駐美大使秦剛：學好中文對中美交流十分必要

記者林則宏／即時報導
中國駐美國大使秦剛6日出席與「漢語橋」比賽參賽選手的線上交流活動。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使秦剛6日出席與「漢語橋」比賽參賽選手的線上交流活動。（取材自中國駐美國大使館官網）

根據中國美國大使館發布的新聞稿，中國駐美國大使秦剛6日出席與「漢語橋」比賽參賽選手的線上交流活動時表示，語言是人類溝通交流的橋梁，也是人類文明的重要載體。中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，存在著不少差異，學好中文對於中美交流互鑒十分必要。

新聞稿稱，這場線上交流活動，有來自全美近3年各大中小學「漢語橋」參賽者及指導教師、家人代表，以及中文愛好者數百人在線觀看。

秦剛說，「學習中文為同學們增添了獨特的樂趣，帶來了更多的可能性，增加了人生價值，希望他們能享受跨文化自由交際帶來的快樂」。

他並鼓勵美國的學生，通過學習中文真正走進中國人的精神世界，了解一個真實、立體的中國，使中美兩國人民能夠不斷跨越語言障礙，跨越文化差異的鴻溝，理解彼此的差異性，彌合分歧，消除誤解，相互尊重，增進彼此的好感與互信。

新聞稿表示，美國的學生及教師代表還與秦剛就「疫情下的中美關係」、如何參加「漢語橋」比賽、未來學習國際關係專業的建議、如何成為一名外交官等問題進行交流。參與的中小學生還分別表演了手語歌《感恩的心》，並合唱歌曲《聽我說謝謝你》。

美國 中國 秦剛

上一則

華為註冊姚安娜商標 任正非道歉 網友：為何沒孟晚舟

延伸閱讀

秦剛：美國在應對氣候變化問題曾「逃過課」不能再逃了

秦剛：美國在應對氣候變化問題曾「逃過課」不能再逃了
秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁

秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁
中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話

中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話
CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」