中駐美大使秦剛：學好中文對中美交流十分必要

中國駐美國大使秦剛6日出席與「漢語橋」比賽參賽選手的線上交流活動。（取材自中國駐美國大使館官網）

根據中國 駐美國 大使館發布的新聞稿，中國駐美國大使秦剛 6日出席與「漢語橋」比賽參賽選手的線上交流活動時表示，語言是人類溝通交流的橋梁，也是人類文明的重要載體。中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，存在著不少差異，學好中文對於中美交流互鑒十分必要。

新聞稿稱，這場線上交流活動，有來自全美近3年各大中小學「漢語橋」參賽者及指導教師、家人代表，以及中文愛好者數百人在線觀看。

秦剛說，「學習中文為同學們增添了獨特的樂趣，帶來了更多的可能性，增加了人生價值，希望他們能享受跨文化自由交際帶來的快樂」。

他並鼓勵美國的學生，通過學習中文真正走進中國人的精神世界，了解一個真實、立體的中國，使中美兩國人民能夠不斷跨越語言障礙，跨越文化差異的鴻溝，理解彼此的差異性，彌合分歧，消除誤解，相互尊重，增進彼此的好感與互信。

新聞稿表示，美國的學生及教師代表還與秦剛就「疫情下的中美關係」、如何參加「漢語橋」比賽、未來學習國際關係專業的建議、如何成為一名外交官等問題進行交流。參與的中小學生還分別表演了手語歌《感恩的心》，並合唱歌曲《聽我說謝謝你》。