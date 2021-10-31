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美發布病毒溯源解密報告 北京回擊：先開放德特里克堡

特派記者賴錦宏／北京報導
中國外交部發言人汪文斌。（路透）
中國外交部發言人汪文斌。（路透）

針對美國國家情報總監辦公室發布了新冠病毒溯源問題解密版報告，中國外交部發言人汪文斌31日回擊稱，美應「停止攻擊抹黑中國，回應國際社會合理關切，接受世衛專家訪問，並開放德特里克堡生物實驗室以及生物實驗基地」。

汪文斌稱，在美國情報部門8月發布這份所謂溯源問題解密版報告摘要時，中方就表明了堅決反對的態度。謊言重複一千遍仍然是謊言。這份報告無論發布多少遍、炮製多少版本，也改變不了其徹頭徹尾的政治報告和虛假報告的性質，毫無科學性和可信度。

他說，新冠病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。動用情報部門搞溯源，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。美國情報部門劣跡斑斑，造假、欺騙伎倆世人皆知。

中方指，近期，80多個國家以致函世衛組織總幹事、發表聲明或照會等方式，明確表明了反對「溯源問題政治化」，維護中國-世衛組織聯合研究報告的立場。 100多個國家和地區的300多個政黨、社會組織和智庫向世衛組織秘書處提交反對溯源政治化的聯合聲明。這是國際社會的正義聲音。但美方置國際公義於不顧，仍執迷於政治操弄和情報溯源，這只能進一步損害全球溯源科學合作，進一步破壞國際抗疫合作，帶來更多的生命損失。

世衛 美國 中國

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