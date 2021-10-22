我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指歷史新高 股指連升三周

防長奧斯丁：恪守一中政策 不評論對台假設議題

習近平：中國是製造業大國 能源的飯碗要端在自己手裡

記者林則宏／即時報導
中國國家主席習近平21日前往勝利油田視察，並登上鑽井平台察看作業情況。新華社
中國國家主席習近平21日前往勝利油田視察，並登上鑽井平台察看作業情況。新華社

正當國際能源價格持續高漲之際，中國國家主席習近平21日前往位於山東東營的勝利油田視察時表示，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。

今年第3季國際能源價格飆升。世界銀行在最新發表的「大宗商品市場展望」中預測，2022年能源價格仍將居高不下，這將加大全球通膨壓力，並可能導致經濟增長從能源進口國向能源出口國轉移。

據上海《第一財經》報導，世界銀行預測能源價格2021年會比去年高出80%以上，2022年將繼續居於高位，但下半年隨著供應緊張狀況緩解將開始下回落。

世界銀行預計2021年國際原油平均價格為70美元，上漲70%，隨著原油需求走強並達到疫情前水平，預計2022年將達到每桶74美元。

新華社報導，習近平21日來到勝利油田，登上鑽井平台，察看作業情況，看望慰問石油工人。報導稱，「今年是勝利油田發現60周年。習近平代表黨中央向廣大石油職工致以誠摯問候」。

習近平說，「石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。希望你們再創佳績、再立新功」。

勝利油田是中國重要的石油工業基地，人民日報今年稍早曾報導，60年來，勝利油田共發現油氣田81個，探明石油地質儲量55.87億噸，累計生產原油占中國同期陸上原油產量的五分之一，累計實現收入達人民幣2.39兆元。

過去60年間，勝利油田年原油產量曾連續9年保持3,000萬噸以上、連續20年年均產量保持在2,700萬噸以上。

習近平期勉勝利油田員工「再創佳績、再立新功」。新華社
習近平期勉勝利油田員工「再創佳績、再立新功」。新華社

石油 中國 習近平

上一則

中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演

延伸閱讀

拜登：中國動武 美將捍衛台灣…白宮稱政策不變

拜登：中國動武 美將捍衛台灣…白宮稱政策不變
創辦人疑以豬頭諷習近平 財新網落榜稿源名單

創辦人疑以豬頭諷習近平 財新網落榜稿源名單

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」
路透：拜登、習近平將在11月視訊會晤

路透：拜登、習近平將在11月視訊會晤

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」
喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？