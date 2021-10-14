我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

習近平聯合國會議致詞 不忘推廣共同富裕

中央社台北14日電
中國國家主席習近平今天在一場聯合國會議透過視訊致詞時，不忘推廣「共同富裕」。美聯社
中國國家主席習近平今天在一場聯合國會議透過視訊致詞時，不忘推廣「共同富裕」。美聯社

中國國家主席習近平今天在一場聯合國會議透過視訊致詞時，不忘推廣「共同富裕」。他稱「各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕」，並指疫情使國際貧富差距惡化。

新華社報導，習近平14日在第2屆聯合國全球可持續交通大會大會開幕式視訊致詞。他重申，要推動建設開放型世界經濟，「不搞歧視性、排他性規則和體系」，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平說，要堅持共同發展，促進公平普惠，「各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕」，並指在COVID-19疫情衝擊下，貧富差距惡化，南北鴻溝擴大。

他表示，要加大對貧困地區交通投入，讓貧困地區經濟民生因路而興。要加強南北合作、南南合作，為最不發達國家、內陸發展中國家交通基礎設施建設提供更多支持，促進共同繁榮。

習近平還稱，中國有全球最大的高速鐵路網、高速公路網、世界級港口群，航空航海通達全球，綜合交通網突破600萬公里，新能源汽車占全球總量一半以上。

他重申，中國構建更高水準開放型經濟新體制的方向不會變，促進貿易和投資自由化便利化的決心不會變。「中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上」。中國將繼續推進高品質共建「一帶一路」，加快建設「綠色絲綢之路」和「數位絲綢之路」。

習近平最後表示，將建立中國國際可持續交通創新和知識中心，為全球交通發展貢獻力量。

中國 習近平 疫情

上一則

習近平：中國將續推一帶一路 建立交通創新和知識中心

延伸閱讀

習近平：中國將續推一帶一路 建立交通創新和知識中心

習近平：中國將續推一帶一路 建立交通創新和知識中心
習近平：一個國家民主與否 不該由外部少數人來評判

習近平：一個國家民主與否 不該由外部少數人來評判
庫克跟進網路巨頭捐款山西 網：「捐多少？」

庫克跟進網路巨頭捐款山西 網：「捐多少？」
未受中「共富」影響 LVMH營收增20%

未受中「共富」影響 LVMH營收增20%

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入