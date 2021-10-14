習近平聯合國會議致詞 不忘推廣共同富裕

中國國家主席習近平今天在一場聯合國會議透過視訊致詞時，不忘推廣「共同富裕」。美聯社

中國 國家主席習近平 今天在一場聯合國會議透過視訊致詞時，不忘推廣「共同富裕」。他稱「各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕」，並指疫情 使國際貧富差距惡化。

新華社報導，習近平14日在第2屆聯合國全球可持續交通大會大會開幕式視訊致詞。他重申，要推動建設開放型世界經濟，「不搞歧視性、排他性規則和體系」，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平說，要堅持共同發展，促進公平普惠，「各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕」，並指在COVID-19疫情衝擊下，貧富差距惡化，南北鴻溝擴大。

他表示，要加大對貧困地區交通投入，讓貧困地區經濟民生因路而興。要加強南北合作、南南合作，為最不發達國家、內陸發展中國家交通基礎設施建設提供更多支持，促進共同繁榮。

習近平還稱，中國有全球最大的高速鐵路網、高速公路網、世界級港口群，航空航海通達全球，綜合交通網突破600萬公里，新能源汽車占全球總量一半以上。

他重申，中國構建更高水準開放型經濟新體制的方向不會變，促進貿易和投資自由化便利化的決心不會變。「中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上」。中國將繼續推進高品質共建「一帶一路」，加快建設「綠色絲綢之路」和「數位絲綢之路」。

習近平最後表示，將建立中國國際可持續交通創新和知識中心，為全球交通發展貢獻力量。