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中副外長證實：習近平曾要求拜登妥善解決孟晚舟事件

記者林則宏／綜合報導
華為前財務長孟晚舟搭乘中國官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。（新華社）
華為前財務長孟晚舟搭乘中國官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

針對華為前財務長孟晚舟受困加拿大近三年，終於在9月25日獲釋返回中國，中國外交部副部長樂玉成透露，中國國家主席習近平對此事「親自關心」。他說，習近平在與美國總統拜登通電話時，「明確就孟晚舟事件做工作」，要求美方盡快妥善解決。

習近平最近一次和拜登通電話是在今年9月10日，約兩周後即傳出孟晚舟獲釋的消息。

根據中國外交部官網消息，樂玉成11日接受中國國際電視台（CGTN）專訪時說，「經過中國政府不懈努力，孟晚舟在被非法拘押了1000多天之後終於平安回家，尤其是孟晚舟在中國國慶前夕平安歸來，是獻給祖國生日最好的禮物」。

樂玉成說，「在孟晚舟被非法拘押近三年裡，黨和政府時刻牽掛，習近平主席親自關心」；「有網友說得好，孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰因為中國的崛起而獲釋」。

他表示，在孟晚舟獲釋後，中國外交部在那些天收到許多青年學生送來的鮮花，「這些鮮花是對我們黨外交為民的深情點讚」。

樂玉成指出，孟晚舟得以返回中國，「去掉的不僅是電子腳鐐，而是霸權和脅迫的枷鎖，它表明中國人民前進的步伐是阻擋不了的，任何羈絆終將被清除」。

樂玉成並提到，他注意到法國阿爾斯通（ALSTOM）公司前高層皮耶魯奇在孟晚舟獲釋後接受中國媒體採訪時說，孟晚舟事件將有望成為歷史性的轉折點，將鼓舞更多國家對霸權、強權進行抗爭。樂玉成說，「我認為他說的是對的」。

中國 孟晚舟 習近平

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