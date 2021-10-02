我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

編譯林奇賢／綜合外電
澳洲紐卡索港的燃煤（發電用煤）價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月達成的紀錄，再創新高。路透
澳洲紐卡索港的燃煤（發電用煤）價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月達成的紀錄，再創新高。路透

由於中國瘋搶煤以確保供電穩定，使全球煤礦資源爭奪戰加劇，基準的亞洲燃煤價格2日漲至每公噸203.2美元，改寫歷史新高。

彭博資訊報導，澳洲紐卡索港（Newcastle）的優質燃煤價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月締造的紀錄，再創新高。紐卡索港是全球最大的燃煤市場，而當地燃煤價格是亞洲市場的基準。

全球能源供應吃緊正衝擊中國，而且這個全球最大燃煤生產地兼消費國，所受打擊尤為沉重。至於天然氣價格飆漲的歐洲，對燃煤的需求再度升溫，儘管歐洲各國決策者長期以來都試圖揮別煤炭。

日前，中國國務院副總理韓正要求國營能源巨頭，要不惜代價取得燃料來確保冬季供電的穩定。中國本來就消耗和開採全球半數的煤炭，同時也是全球最大的進口國。如今中國當局告訴礦商繼續開採，即便超過年度配額限制也無妨。

另一個推升燃煤價格的是供應鏈問題。中國原本就苦於提高本國的煤炭產量，主要是先前發生的意外事故，使當局加強安全控管。而豪雨、勞工問題、運輸瓶頸，又阻礙了印尼、澳洲、哥倫比亞、南非等國，出口煤炭至中國。

高盛集團上月預測，紐卡索港的燃煤價格，在10-12月可能平均為每公噸190美元。

中國 澳洲 國務院

上一則

傳港大移走「國殤之柱」 指檢討校園風險管理

下一則

結婚50年保單領萬元 杭州男「已走過30年」 不想兌現

延伸閱讀

袋鼠受困結冰湖中被澳洲男救上岸 竟「握手」道謝

袋鼠受困結冰湖中被澳洲男救上岸 竟「握手」道謝
禁足18個月後 澳洲11月開放民眾出國、承認科興疫苗

禁足18個月後 澳洲11月開放民眾出國、承認科興疫苗
煤超瘋 山西煤老闆：10年之最 「一個月流水好幾億」

煤超瘋 山西煤老闆：10年之最 「一個月流水好幾億」
澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境

澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

2021-09-25 14:20

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭
66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況