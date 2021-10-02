亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

澳洲紐卡索港的燃煤（發電用煤）價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月達成的紀錄，再創新高。路透

由於中國 瘋搶煤以確保供電穩定，使全球煤礦資源爭奪戰加劇，基準的亞洲燃煤價格2日漲至每公噸203.2美元，改寫歷史新高。

彭博資訊報導，澳洲 紐卡索港（Newcastle）的優質燃煤價格升至每公噸203.2美元，超越2008年7月締造的紀錄，再創新高。紐卡索港是全球最大的燃煤市場，而當地燃煤價格是亞洲市場的基準。

全球能源供應吃緊正衝擊中國，而且這個全球最大燃煤生產地兼消費國，所受打擊尤為沉重。至於天然氣價格飆漲的歐洲，對燃煤的需求再度升溫，儘管歐洲各國決策者長期以來都試圖揮別煤炭。

日前，中國國務院 副總理韓正要求國營能源巨頭，要不惜代價取得燃料來確保冬季供電的穩定。中國本來就消耗和開採全球半數的煤炭，同時也是全球最大的進口國。如今中國當局告訴礦商繼續開採，即便超過年度配額限制也無妨。

另一個推升燃煤價格的是供應鏈問題。中國原本就苦於提高本國的煤炭產量，主要是先前發生的意外事故，使當局加強安全控管。而豪雨、勞工問題、運輸瓶頸，又阻礙了印尼、澳洲、哥倫比亞、南非等國，出口煤炭至中國。

高盛集團上月預測，紐卡索港的燃煤價格，在10-12月可能平均為每公噸190美元。