孟晚舟回國後任正非說話了 要用海外研究所攬才

華為創辦人任正非在女兒孟晚舟回國後，首次發聲。新華社

女兒孟晚舟25日被允許離開加拿大，順利回到中國 後，華為 創辦人任正非 於公司內部「新聲社區」的署名文章也於29日被媒體曝光。他在文章中寫道，要給華為海外研究所更多的預算，招募一些會使「洋槍洋砲」的「高鼻子」進來，走向國際化，例如把北美研究所改為人才招聘所。

任正非表示，公司處在戰略生存和發展的關鍵時期，要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。他說，要主動擁抱不同國別、不同種族的優秀人才，加強對跨專業、交叉學科人才的獲取與使用，不斷提升創新能力。

任正非還說，吸引全世界優秀人才為我所用，不要過分強調專業，比喻人才只要願意轉行、足夠優秀，就可以拿著「手術刀」，參加我們「殺豬」戰鬥。

他表示，華為近兩年加大了海外留學生的招聘力度，現在要關注「高鼻子」人才的獲取，給予海外研究所更多的預算。任正非稱，海外研究所應同中國國內研究所一樣，與業務部門一起承擔起為公司發現人才、吸引人才的責任和使命。招聘調配部要延伸到海外研究所，延伸到全世界。

任正非還說，要成立「高級人才定薪科」，遵循人才市場競爭規律，打破平衡思想，對頂尖人才給出有競爭力的薪酬。他還提到，要建設好上海淀山湖國際人才社區，並支持歐美一些優秀博士，來中國進入華為與中國高等學校聯合的博士後工作站進行研究。

這份談話稿在華為內部社區，發表時間為9月27日，中共總書記習近平也剛在27到28日於北京舉行的「中共中央人才工作會議」上，提出將中國建設為人才強國的2025年、2030年、2035年三階段計畫，目標位居世界前列。