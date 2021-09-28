中國公布數據 貧富差距持續嚴峻

中國 正積極推動「共同富裕」目標，以緩解貧富差距。中國國家統計局長寧吉喆28日表示，中國雖存在貧富差距，但居民收入差距「總體上趨於縮小」，基尼係數自2009年至今呈「波動下降」趨勢，中國將進一步控制和縮小貧富差距。然而，以國際標準檢視，中國當前貧富差距依舊嚴峻。

中國國新辦28日舉行記者會並發布「中國的全面小康」白皮書，闡述全面小康發展歷程。

被問到貧富差距問題時，寧吉喆指，若按居民收入計算，中國人均可支配收入基尼係數在2008年達到最高點0.491後，2009年至今呈現波動下降趨勢，2020年降至0.468，累計下降0.023。

儘管寧吉喆稱中國貧富差距趨於縮小，但根據聯合國開發計畫署的標準，基尼係數0.4是所得分配差距的「警戒線」，超過0.4代表貧富兩極分化，容易引起社會階層對立從而導致社會動盪。中國基尼係數目前依然偏高，貧富差距仍嚴峻。

提到未來政策做法，寧吉喆指，「19」時期，中國將進一步控制和縮小貧富差距，「既要做大蛋糕，又要分好蛋糕」，要堅持發展是第一要務，通過發展經濟、擴大就業 增加居民收入。

他稱，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制，著力提高低收入 群體的收入，擴大中等收入群體。完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性。發揮第三次分配作用，發展慈善事業；構建初次分配、再分配、三次分配協調配套，朝「共同富裕」邁進。

寧吉喆強調，無論是在初次分配，還是在再分配、三次分配當中，都要發揮好稅收槓桿的作用。他還稱，中國勞動力依然豐富，人口紅利繼續存在。

白皮書強調，不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現實現「共同富裕」的社會主義本質要求。提到中國人均從1952年的幾10美元，增至2020年超過1萬美元。