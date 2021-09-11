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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

美若設台灣代表處 胡錫進：北京肯定反應非常強烈

記者陳言喬／綜合報導
中國官媒環球時報總編輯胡錫進。（取材自人民網）
中國官媒環球時報總編輯胡錫進。（取材自人民網）

英國媒體報導，美國正在認真考慮台灣提出的請求，將台灣駐華盛頓的代表機構名稱由「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。中國大陸外交部或國台辦尚未回應這種可能，但具官方背景的環球時報總編輯胡錫進表示，北京肯定會做出非常強烈的反應。

據英國媒體報導稱，白宮印太事務協調官坎伯支持更名，美方正在評估這樣做的風險。

胡錫進今天在其個人微博表示，如果美台走出這一步，必將導致一場嚴重危機，北京肯定會做出非常強烈的反應，讓美台都付出代價。

他說，台灣「不作不死」，他還引用「物極必反」的說法，中國漫長歷史磨礪的這一警示金句必須成為他們的座右銘。

胡錫進9日表示，據台灣陸委會公佈最新民調，85.1%的台灣受訪者支持台灣的未來及兩岸關係發展，要由台灣2350萬人決定。其他的還有，反對「一國兩制」，支持強化台灣安全與自我防衛能力，捍衛「國家主權和台灣民主」等等，大多都是80%幾的支持。

「低了哈，怎麼沒100%呢？看來台灣還有10%幾的明白人」。

他說，「物極必反，這是中華文明幾千年凝聚下來的智慧。香港之前多寬鬆，但那些傢伙嫌不夠，非要探極限，最後逼中央出手制定了香港國安法。現在那些極端反對派散的散，逃的逃，消停了吧？」

「台灣一樣，2008年至2016年的時候比現在不寬鬆了？九二共識堵哪個台灣人的路了？民進黨作，為了一黨之私煽動極端對立。哇塞，都80%幾了，壓倒性的比例啊，民進黨保險了」。

胡錫進說，物極必反的規律比誰都大。等到了大陸必須收拾台獨的臨界點，等大陸煩了，膩了，維持兩岸和平的成本比實施「削藩」，把台灣割據政權一窩端了的成本明顯更大了，到那個時候，島內的80%幾就會變成0。那幾乎是一夜之間的事。

兩岸早晚是要統一的，台灣那邊選個方式吧。他們不喜歡一國兩制，那就只能一國一制了。大陸人對此沒意見。

台灣 北京 中國

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