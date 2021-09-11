港府擬採取行動 解散支聯會、資產充公

圖為支聯會副主席鄒幸彤（中）等人今年6月11日在西九龍裁判法院外，聲援因出席去年在維多利亞公園舉行的六四燭光晚會，而被控「參與未經批准集結」等罪的民主派人士。(路透)

據香港 明報報導，繼起訴支聯會及其7名常委後，港府10日再對支聯會採取行動。香港保安局長鄧炳強建議以維護國家安全為由，根據相關條例撤銷支聯會公司註冊，再按程序宣告解散支聯會，並將其財產充公。

對此，目前在押的支聯會副主席鄒幸彤透過律師痛批港府「趕盡殺絕」。

支聯會全稱為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，於1989年5月21日在香港支持六四 事件的全球華人大遊行中成立。過去每年6月4日，支聯會都會在香港舉行大規模活動紀念六四，是香港主要民主團體之一，也因此成為北京當局的眼中釘。

香港警方國安處本月8日已逮捕支聯會多名幹部，並在9日破門搜索位於旺角的「六四紀念館」，並帶走紀念館內眾多展示品和文件。

遭控違反港版國安法 而被捕的支聯會幹部，10日在西九龍裁判法院首次出庭受審。支聯會、支聯主席李卓人、副主席鄒幸彤、何俊仁被控「煽動顛覆國家政權」罪。

鄒幸彤與支聯會另外四名常委還被控違反港版國安法實施細則中的「沒有遵從通知規定提供資料」罪，香港警方早前指控支聯會為「外國代理人」，要求交出相關文件資料，但遭鄒幸彤等人拒絶。

明報報導，香港保安局長鄧炳強以維護國家安全為由，擬建議香港行政長官會同行政會議行使「公司（清盤及雜項條文）條例」第360C條的權力，在公司登記冊剔除支聯會，支聯會可於9月24日前提交書面申述抗辯。一旦港府刊憲剔除支聯會，該會即告解散，但各董事仍要負法律責任。

支聯會前常委蔡耀昌表示，若鄧炳強的建議獲採納，法律上「等於政府將支聯會解散」。如果港府真要這麼做，就應全面公開對外說明，並提出合理的法律依據。

明報稱，根據香港的「公司（清盤及雜項條文）條例」規定，解散前歸屬公司的所有財產及權利，均須歸屬破產管理署長。

支聯會的財報顯示，截至去年6月30日，該會持有旺角藝旺商業大廈10字樓物業（即六四紀念館）、定期存款約港幣220萬元（28萬美元）及銀行存款約港幣333萬元（43萬美元）。警方國安處日前已公布凍結支聯會約港幣220萬元資產。