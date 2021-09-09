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港警破門搜索「六四紀念館」 帶走館內部分文件

港警破門搜索「六四紀念館」 帶走館內部分文件

記者林則宏／即時報導
香港警方9日破門搜索「六四紀念館」。路透
香港警方9日破門搜索「六四紀念館」。路透

香港警方繼前一日逮捕「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱「支聯會」）多名幹部後，據明報等香港媒體報導，警方國安處人員9日上午又前往位於旺角的「六四紀念館」搜索。支聯會前秘書蔡耀昌表示，警方國安處取得法庭手令後，上午破門進入六四紀念館，並帶走紀念館內部分文物。

支聯會為香港的泛民主派政治組織，於1989年5月21日在香港支持六四事件的全球華人大遊行中成立。支聯會過去每年6月4日都會在香港舉行大規模的活動紀念六四。

香港警方國安處8日已先行逮捕支聯會多名幹部，包括拒絕交出相關資料的副主席鄒幸彤及三名常委。

香港警方國安處8月26日致函支聯會，稱有「合理理由」相信該組織是「外國代理人」，要求支聯會七名常委提供該組織成立以來所有成員及職員資料，並提供過去七年該組織涉及美國民主基金會、華人民主書院、中國維權律師關注組、壹傳媒創辦人黎智英私人助理Mark Simon等中外組織和個人的聯絡、活動資料。

警方要求提供的資料包括支聯會成員和職員的個人資料、任職時間、會議記錄以及收入和支出明細等。香港警方並警告，若不配合將面臨港幣10萬元罰款和監禁六個月。

支聯會9月5日曾召開記者會公開表示，不會按警方要求提交資料。鄒幸彤並強烈否認支聯會是「外國代理人」。她批評香港警方隨意指控民間團體為外國代理人，再引用相關條例要求調查，索取的資料還有無限追溯期。

對於香港警方國安處8日逮捕港支聯會多名幹部，美國之音指出，多位熟悉香港事務的美國專家表示，自港版國安法實施後，自由和開放的香港社會已變得面目全非。

現任華盛頓智庫威爾遜國際學者中心研究員的資深法律學者戴大為（Michael Davis）周三在美中經濟與安全審查委員會（USCC）在國會舉行的聽證會上表示，北京已經將一種政府威權主義植入了自由開放的香港。

港警還帶走「六四紀念館」內部分文物。路透
港警還帶走「六四紀念館」內部分文物。路透

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