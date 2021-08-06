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人民日報指 美國是新冠病毒來源重大嫌疑國

記者林則宏／綜合報導
目前全球已有超過2億人確診新冠肺炎，超過425萬人因此不幸喪生。圖為雲南瑞麗新冠檢測現場。（新華社）
目前全球已有超過2億人確診新冠肺炎，超過425萬人因此不幸喪生。圖為雲南瑞麗新冠檢測現場。（新華社）

中美針對新冠病毒溯源問題的角力日趨白熱化。中共黨報人民日報6日直指，「美國是新冠病毒來源重大嫌疑國」，要求美國開放位於馬里蘭州的陸軍德特里克堡（Fort Detrick）等實驗室接受國際調查。

美國國務卿布林肯上個月28日在科威特會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，討論新冠病毒溯源問題。美國國務院發言人普萊斯表示，布林肯重申美國支持WHO計畫對新冠病毒起源進行額外研究，包括在中國境內，以更好地了解目前的疫情，防範未來疫情。

美國之音報導，共和黨議員麥考爾所領導的眾議院中國工作組，2日公布新冠病毒溯源報告更新版。最新結論將病毒源頭直指武漢病毒研究所，並指病毒「有可能經基因改造過」，因此呼籲展開全面調查。

中國近期也全力動員外交與官方媒體展開反擊。中國外交部發言人趙立堅7月30日在外交部例行記者會上回答央視提問時再度指出，2019年7月，美國維吉尼亞州發生不明原因呼吸系統疾病，靠近德特里克堡的兩家養老院也出現不明原因導致肺炎的呼吸道疾病。

趙立堅表示，美國應邀請WHO專家調查德特里克堡和美國在海外200多個生物實驗室，以及北卡羅來納大學巴里克團隊，並公布2019年10月參加武漢軍運會的300多名美國軍人，當中有無人員出現類似新冠肺炎的症狀？當時幾位美國軍人運動員到底得的是什麼病？

香港南華早報4日報導，中國—WHO新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年表示，新冠病毒溯源的下一步工作應對準2019年武漢疫情暴發之前。

梁萬年引用多項研究指出，新冠病毒可能早在2019年11月就在歐洲或美國傳播，他建議下一步要查比武漢更早出現病例的國家。

人民日報6日在三版發表的評論稱，美國始終在新冠病毒溯源問題上顛倒是非、混淆黑白，持續將疫情政治化、病毒汙名化、溯源工具化。

評論稱，「事實上，美國是新冠病毒來源重大嫌疑國，也是政治病毒溯源的重點對象國」。美國如果真的關心病毒源頭問題，就應開放德特里克堡等實驗室接受國際調查。

美國 中國 武漢病毒研究所

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