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鄭州京廣路隧道已拖出200多輛泡水車 確認有人員遇難

記者林則宏／即時報導
鄭州京廣北路隧道南口23日仍有數輛汽車泡在水中。美聯社
鄭州京廣北路隧道南口23日仍有數輛汽車泡在水中。美聯社

綜合媒體報導，在連日抽水搶救下，24日6時許，河南鄭州市京廣路段淮河路口隧道已實現雙向貫通，但災情較嚴重的京廣北路隧道、南路隧道積水仍未排除。其中京廣北路隧道已拖出200多輛泡水車，確認有人員罹難。

中新社指出，在18部抽水機全力排澇下，京廣路南北隧道積水水位已明顯下降。中新社記者23日下午隨救援人員深入京廣路隧道內。報導形容：「越往裡走水越深，而且水下還有淤泥，在隧道頂部掛有雜草、塑料袋等，順著水面望去，洞內一片漆黑，一眼望不到頭」。　　

北京《新京報》報導，京廣北路隧道南口23日下午6時已露出隧道入口。河南省應急管理廳提供的消息稱，已確認有人員遇難。

新京報指出，拖車不斷地將被泡在水中的車輛拖出隧道，暫時停放在路邊，然後繼續拖一下輛。

京廣北路隧道全長1,835公尺，雙向共六個車道，是鄭州市區南北交通大動脈。鄭州20日突降暴雨，京廣北路隧道是積水最嚴重的地區之一。

鄭州市城管局黨委副書記李平23日表示，經過3天的抽水搜救，已經救出了200多輛涉水車，「不到300輛」。

李平稱，隧道內水面下降到1.2公尺至1.5公尺時，目測隧道內已經沒有其他車輛被困，但仍無法確定隧道內是否還有受困人員。

7月21日，在京廣隧道排水搜救過程中，曾發現兩名罹難者遺體。附近商家表示，看見醫護人員將遺體裝進灰色袋子中運走，現場有家屬趴在隧道旁的泥水中放聲大哭。

北京日報報導，截至23日17時，京廣北路隧道內暗段積水長度約1.3公里，最深處還有超過3公尺深的積水，預計24日可完成抽水工作，屆時就能看清隧道內部情況。

鄭州 北京 河南

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