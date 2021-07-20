河南大暴雨 少林寺門前水流成河 緊急閉園

7月20日車輛在鄭州市航海路東三環附近被淹。新華社

河南多地遭受罕見暴雨 襲擊，超過50家景區已暫時關閉，包括位於登封市嵩山的少林寺景區。周二（20日），鄭州市防汛抗旱指揮部發緊急通知，決定將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。大水淹沒少林寺景區，使得少林寺緊急閉園。

影片來源：youtube/无修饰的中国

據新浪微博，這份通知指出，當前防汛抗災形勢十發嚴峻，為了切實做好防汛應急救災工作，經市政府領導同意，鄭州市防指決定周二下午4時起將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。通知又稱，各地各有關部門要牢固樹立人民至上、生命至上理念，根據當地汛情及時提升響應級別，按照預案要求，做好相關工作；同時提醒此次當地遭遇的是百年不遇的強降水，形勢嚴峻，故請市民盡量留在家中或者安全的地方，注意觀察周邊環境，提高防災、避險、自救能力。

河南近日成為全大陸強降雨中心，鄭州單日降雨量破歷史極值，當地防汛應急響應提升至Ⅰ級，持續暴雨已致7趟列車停運，15趟列車折返。

據河南氣象台表示，截至周二，5個國家級氣象站突破建站以來連續3日降水量歷史極值，其中嵩山降水量打破了當地觀測史單日降雨紀錄，達512.2毫米。龍門石窟景區和嵩山少林寺景區相繼發佈公告，指即日起閉園，恢復開放時間將根據天氣情況另行通知。據報道，嵩山景區所有景點已暫時關閉。

網上影片顯示，少林寺門前水流成河，少林寺工作人員稱，寺院內外有積水，政府部門正在解決。登封市政府工作人員則表示正在排水。

河南連日暴雨，鄭州登電集團鋁合金廠今晨因被洪水 灌入，碰到高溫 合金槽，發生恐怖大爆炸。現場出現巨大蘑菇雲，大火瞬間照亮半邊天，巨大的威力把附近民宅玻璃震碎，數十公里外都聽到巨響，很多人以為發生地震，所幸無人傷亡。