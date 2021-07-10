Delta病毒入侵 廣州示範如何4周讓疫情歸零

廣東7月1日起，全面放開18歲以上（含60歲以上）民眾接種第一劑和第二劑新冠疫苗。香港中通社

廣州5月21日發現中國首宗因新冠病毒Delta變異毒株所引發的本土疫情 ，但只用了4周時間就完全控制住疫情。廣州市衛生健康委員會主任黃光烈宣布，截至7月9日，廣州已連續21天本地病例「零新增」，全市均已轉入疫情常態化防控。

據央視新聞報導，黃光烈在9日記者會上表示，過去7周，廣州針對Delta變異株的特點，邊摸索邊調整，邊實施邊完善，在兩個潛伏期內就徹底遏制住疫情，為中國全國防控新冠變異株提供了「廣州打法」。

黃光烈歸納應對新冠變異病毒的「廣州打法」如下：

一、構建立體流調（流行病學調查）機制。實行核酸檢測 陽性人員同步送院、同步覆核、同步流調、同步管控的「四同步」處置機制，建起疾控、公安 牽頭，社區密切配合的立體流調機制。

通過「三同時」（疾控、公安同時趕赴現場，同時開展調查，同時開展疫情處置），充分運用「人防、物防、技防」多種手段，調查範圍更廣、速度更快、協同更緊密。

黃光烈說，通過高質量的流行病學調查，廣州本輪疫情153個病例都有完整病毒傳播鏈條，因此能快速有效切斷病毒傳播。

二、準確鎖定排查重點人群。創新使用大數據技術，對密切接觸、次密切接觸集中隔離，最大限度管理和排查有感染風險的人員。黃光烈指出，廣州本輪疫情所有病例都是主動排查發現，6月12日以後所有新增病例均為在嚴格管控的重點人群中排查發現的。

三、精準實施分級分類防控。根據疫情變化及時劃定防控單元，動態調整風險等級，實施分級分類差異化精準防控，先後劃定2個高風險地區、16個中風險地區。同時，在防控區域根據風險等級科學精細劃分封閉管理區、封控管理區，實施不同的管理措施，將病毒傳播的風險精準控制在已知範圍內。

四、密集推進核酸排查。針對密切接觸者和次密切接觸者、中高風險區域、涉疫的低風險區域，以及其餘區域人群，有序推進多輪、多層次的核酸篩查工作，完成迄今全球城市最大規模的核酸檢測工作。

此外，從嚴管理人員流動、全力救治患者、及時調整疫苗接種策略也是關鍵因素。廣州常住人口約1,868萬人，黃光烈表示，截至7月8日，廣全市累計接種2,250萬劑次、1,237萬人，其中完成全程疫苗接種者達1,021萬人。