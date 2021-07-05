滴滴風波 美籍獨董退伍軍人身分遭中國民眾質疑

滴滴獨董派瑞卡（Adrian Perica）是美國蘋果公司高層主管，他的美軍退役軍官背景遭中國網民質疑。圖取自Apple官網

中國 網約車龍頭滴滴被官方以「違規收集用戶資訊」為由勒令下架app，引起諸多揣測。有中國網友爆料，指滴滴獨董派瑞卡是美軍退役軍官，進而質疑他可能因此獲得中國敏感數據，引起熱議。

事實上，被中國網民質疑的派瑞卡（Adrian Perica）是美國蘋果 公司高層主管，曾執掌合併暨收購部門，目前則擔任企業發展副總裁。根據滴滴資料，派瑞卡是在2016年6月30日擔任滴滴獨立董事，至今已屆滿5年。

這項質疑自4日晚間起在中國網路快速散布。內容提到，派瑞卡畢業於西點軍校（United States Military Academy），是前美國陸軍軍官。而除了文字，這篇貼文還附上了派瑞卡在蘋果官網上的照片及簡歷資料。

貼文質疑，派瑞卡在2016年6月30日出任滴滴獨董後，滴滴與優步（Uber）就在2016年8月合併，時間點基本同時。「這就是美國開出了一個條件」，滴滴為了鞏固自身出行市場第一的地位，「就把國家利益給賣了」。

這篇貼文質疑，滴滴擁有最核心的地理、道路數據，如果再加上高畫質衛星圖片並加工，「整個中國的地理數據場景就完全出來了。毫無疑問，滴滴擁有中國最最核心的數據，這個數據絕對關係國家安全」。但擁有這個核心數據的企業，竟然由前美國軍官擔任獨董。