中美同日宣布捐150萬劑疫苗 薩爾瓦多選邊站、只謝北京

3月28日，工作人員在薩爾瓦多國際機場從飛機上卸下中國科興新冠疫苗。(新華社)

新冠疫苗 外交角力，這回美國 在南美洲輸給了中國 ?中方2日宣布將向薩爾瓦多提供150萬劑科興新冠疫苗，同一天，美國也表示將提供同樣數量的莫德納疫苗。但薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）轉發中方使館聲明，並在推文中貼上中國和薩爾瓦多國旗，卻未對白宮聲明發表評論。中國網友表示「中國這回合贏了」。

環球時報引述路透報導，中國駐薩爾瓦多大使館表示，未來幾天，150萬支科興疫苗將抵達薩爾瓦多。這是該國收到的第五批，也是截至目前數量最多的一批疫苗。

大使館文章稱，這背後是雙方良好的雙邊關係，以及戰勝疫情、維護民眾健康的共同意願。

事實上，早在3月28日，首批中國科興新冠疫苗就已經運抵薩爾瓦多。

就在中國宣布向薩爾瓦多提供第五批疫苗的當天，美國也宣布了。在7月2日的新聞發布會上，美國白宮新聞發言人莎奇（Jen Psaki）表示，美國將在4日向薩爾瓦多提供150萬劑莫德納疫苗。

截至北京時間3日下午17時許，布格磊並沒有對白宮的聲明發表任何評論。

報導指出，外交部發言人汪文斌2日在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方堅定秉持疫苗全球公共產品的「第一屬性」，在自身需求巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，盡己所能向國際社會供應了4.8億餘劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。