人均價值逾6萬 小米向近4千員工發股權激勵

小米集團向3904名員工授予總共7023.2萬股的小米股票。(路透)

繼大陸家電企業格力後，小米 也祭出股權激勵計畫。小米集團2日發布公告指出，公司董事會根據股份獎勵計畫，向集團3904名員工授予總共7023.2萬股小米股票 。小米稱，集團優秀青年工程師、應屆畢業生和團隊核心崗位的優秀員工，以及年度技術大獎的優秀工程師都能獲得相應股權激勵。

澎湃新聞報導，小米股票2日收盤價為26.2港元，以此計算，小米一共拿出了價值18.4億港元（約美元2.3億）的股票獎勵員工，人均47萬港元（約美元6萬）。

小米還表示，在以上員工中，有約700名優秀青年工程師入選了小米最新的人才激勵項目「青年工程師激勵計畫」，他們將獲得總計1604.2萬股的股票，經過簡單計算，這700名青年工程師人均獲發的股票價值為60萬港元（約美元7.7萬）。

根據小米公司官方微信 披露，青年工程師激勵計畫由小米集團創辦人雷軍親自牽頭，共有近700名優秀青年工程師入選首批名單，他們主要是研發工程師、測試、產品經理、設計師等，來自晶片研發、機器學習與算法、軟硬體開發、雲端運算、系統架構、圖像處理、材料工藝、操作系統、影像調教、交互設計等眾多一線的前沿崗位，其中最小的入選員工僅24歲。

小米指出，後續會將此激勵計畫推廣至整個集團，面向全公司所有青年工程師，作為人才激勵的長期項目持續進行下去，透過公開評選、一年一評的方式，推選出表現優異的青年工程師人才。

據了解，小米上市以來已多次根據股份獎勵計畫授出股份獎勵，光是在去年就有5次。最近一次發生在去年10月10日，當時一共給579人授予1067.24萬股，當時的小米股價為20.95港元，授予股份的整體價值為2.2億港元。

股份獎勵是上市公司常見的激勵員工方式之一。就在不久前，小米的老朋友格力電器就發布了員工持股計畫草案，參與員工數達1.2萬人。

不過格力的計畫和小米有所不同，小米是給員工發股票，而格力是以折扣後的價格讓員工買股票，草案提出的員工購買股票價格為每股人民幣27.68元，相當於格力電器所回購股份均價的50%，即買入後馬上能享有一倍浮盈。