國安法壓頂 港「立場新聞」：舊評論下架 暫停接受贊助

中國全國人大港區代表吳秋北透過臉書，點名香港01、立場新聞等港媒「反中反共亂港」。他還附上一張印有「注意垃圾分類」的圖片，暗諷意味濃厚。（取自facebook.com/ngchaupei）

在「香港 國安法」強壓及蘋果 日報停刊效應下，香港立場新聞今晚宣布，將今年5月以前發表的轉載及投稿評論文章下架，並暫停接受贊助，何韻詩等6人辭去董事職務，但新聞編採仍持續運作。

立場新聞是在今晚9時18分透過臉書帳號作上述公告，並直指原因是「文字獄已降臨香港」。但同時強調仍將堅持在新聞報導上「不自設禁區」，且「過去如是，日後也如是」，「我們會繼續發掘真相、繼續開放園地讓博客發表文章」。

香港蘋果日報24日停刊後，立場新聞被普遍認為是港府下一個動手關閉的對象。立場長期親共的中國 全國人大港區代表、香港工聯會會長吳秋北，更提前在22日公開點名立場新聞及香港01，指「香港回歸祖國24年了，一國兩制已進入新時代了，如此反中反共亂港居心『怎不自取滅亡』」，引發普遍揣測。

除了文字，吳秋北還附上一張印有「注意垃圾分類」，暗諷上述兩家港媒的意涵十分明顯。

這項公告共有5點。首先是將今年5月份及之前刊出的部落客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章都暫時下架，並與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。但同時持續將網站內容備份。

但立場新聞強調，自家所編採的新聞、特寫、專頁、影像，將維持不變並一直更新，繼續服務廣大讀者。

第2點是為避免「一旦遭遇沒頂之災」浪費支持者的金錢，立場新聞將暫停接受贊助，包括中止付費會員的月費轉帳作業，停止接受新會員。而立場新聞目前的資金足夠應付未來9至12個月的開支，且仍將補充若干人手。

第3點則是呼籲支持者考慮把目前提供的贊助，轉向其他「同樣自主獨立、堅持言論和新聞自由的媒體、自由記者、評論人及新聞業界組織」。「香港新聞業界大轉型中，需要每一位有心人的慷慨支持」。

第4點是5月起已終止了入職半年以上員工的僱傭合約，以高於法令要求的金額結算年資，並以不低於原條件簽訂新合約重新聘用。「絕大部份員工留職，繼續如常工作」。

第5點則是立場新聞8名董事中的余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生、練乙錚等6人辭去董事職務；蔡東豪、鍾沛權等2人則留任；立場新聞將「繼續運作，一直以來的方針和編採工作不變」。

公告強調，過去一年儘管港版國安法「改變了我們熟悉的香港」，但是「凡重要的、具公共性、關乎公眾利益、有新聞價值的事實和觀點」，立場新聞都會盡力報導。

立場新聞最後強調，過去6年半與香港人「共歷淒風苦雨，珍重彼此，一起編織香港存亡的共同記憶」。今後會繼續「為傳承這份記憶緊守崗位，與香港人同行，善用贊助人與讀者的心意，做好每一段新聞，書寫香港、記錄香港」。