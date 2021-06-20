鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

北京 清華大學美術學院上月舉行時裝周，校方15日發布該活動的影片，其中模特兒的鳳眼造型於網上曝光後，引起網友爭議，有網友表示校方刻意營造「眯眯眼」效果，質疑「自我醜化、迎合西方文化」。

據星島網報導，北京清華大學美術學院「2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發布會」於上月20日在中國 國際大學生時裝周北京751D•PARK中央大廳舉行，校方於15日在YouTube上傳一段時裝展片段，影片中大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。

大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

事件引起網友熱議，有網友認為校方為塑造刻板印象，「迎合西方，有利於大學排名」、「這就是典型的西方對亞洲的刻板印象」，更有網友直指校方是「自我醜化」，「這種瞇瞇眼就是西方白皮，用來羞辱東方人的！」、「刻意拉長了眼型，契合了西方對亞裔 的刻板印象，暗含嚴重的羞辱意味」。

但也有人認為設計很有藝術感，是一場盡興的表演，「這種長眼線妝在時裝界挺常見，畢竟時裝界甚麼奇怪的妝都出現過，某程度上代表一種藝術感」。

大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

北京大學中文系教授張頤武就事件發表意見，認為應從兩個角度看待此次時裝展，不應簡單視作「辱華」行為。

張頤武指，這次時裝展只是場普通的、發生在校園內活動，沒有引起太大範圍的社會轟動，即便是發佈在Youtube上，點擊量也不高，沒有必要過度上升。另一方面，公眾也有對此進行批評的權利，因為這次走秀出現的「瞇瞇眼」或者是一些「延長眼尾的妝容設計」的確與中國主流審美存在較大差異。

北京清華大學美術學院上月舉行時裝周，校方15日發布該活動的影片，其中模特兒的鳳眼造型於網上曝光後，引起網友爭議，有網友表示校方刻意營造「眯眯眼」效果，質疑「自我醜化、迎合西方文化」。（取材自微博）

張頤武說，西方審美取向不只是針對華裔、中國人，而是針對整個東亞地區的。而且無論在潮流界還是一些西方電影中，都存在一些差不多形象的亞裔面孔，通常表現為「寬寬的山根，遠遠的眼距、細長的眼睛」。所以，與其說這樣的審美「辱華」，不如說是西方針對東亞人的刻板印象。