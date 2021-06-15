重拳整治「飯圈」亂象 中國網信辦打擊5類行為

中國飯圈（意謂粉絲圈子）群體在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮。（微博圖片）

中共 中央網信辦重拳整治「飯圈」（意謂粉絲圈子）亂象，即日起開展為期2個月的「清朗·飯圈亂象整治」專項行動。

據網信中國微信公號發布，此次專項行動將針對網上飯圈突出問題，重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群 、互動評論等重點環節，全面清理飯圈粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立、侮辱誹謗、造謠攻擊、惡意營銷等各類有害訊息。將重點打擊以下5類飯圈亂象行為：

一是誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為。

二是飯圈粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私 等行為。

三是鼓動飯圈粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為。

四是以號召粉絲、僱用網路水軍、養號形式刷量控評等行為。

五是通過蹭熱點、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為。

期間，將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的帳號、群組，從嚴處置飯圈職業黑粉、惡意營銷、網路水軍等違法違規帳號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

中共中央網信辦有關負責人表示，專項行動將堅持問題導向，強化綜合施策和分類管理，督促網站平台切實履行主體責任，進一步完善社區規則和用戶公約，著力規範飯圈各參與主體的網上行為，合理優化飯圈粉絲活躍產品的相關功能，強化明星經紀公司、粉絲團規範管理，在引導青少年理性追星上協同發力，探索形成規範飯圈管理的長效工作機制，推動飯圈文化實現良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。