林鄭月娥：應對香港老齡化 傾向吸引海內外年輕人

香港特首林鄭月娥2日表示，港府傾向透過吸引大陸及海外年輕人士來港，以及為香港長者安排在大陸如大灣區退休的政策，來處理人口老齡化問題。取材自人民視覺

香港 特首林鄭月娥 2日表示，鑒於香港只是一個擁有700多萬人的城市，要制訂本身的人口政策非常困難，因此港府傾向透過吸引大陸及海外年輕人士來港，同時為香港長者安排在大陸如大灣區退休 的政策，來處理人口老齡化的問題。

路透報導，林鄭月娥2日早上出席香港立法會接受議員質詢時表示，對港府來說，他們贊成吸引更多的年輕人士來港，同時為本地年長人士提供更好的退休地點安排。

林鄭月娥說，因為香港畢竟只是一個700多萬人的城市，閉門做人口政策是非常困難，但如果將這個700多萬人的城市，成為大陸14億人口國家的一部分，「我就不會很擔心我們的人口結構。」

她指出，香港有條件吸引外面的年輕人來發展，想從事金融業的話，香港是國際金融中心；想從事新創科技，現在香港也具備了作為國際創科中心的條件

她還表示，香港長者不少在大陸如大灣區城市居住，如果政府的政策能方便更多年長人士可安穩舒服地在接近香港的大陸城市退休，人口結構就會有變化。「我自己傾向用這策略去處理人口老齡化的問題。」

此外，林鄭月娥提到，香港沒有任何的生育限制，港府政策不會排斥生育多名孩子的家庭，也會提供免費教育及接近免費的醫療服務，因此最終生育都是民眾的個人選擇。