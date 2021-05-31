5大危機 讓中國推「三孩」政策

中國因應人口老化危機，將推出支持生育三胎政策。（百家號）

為解決人口老化危機，中國 將推出支持生育三個子女的政策。學者指出，人口老齡化帶來的社會問題有五大項，包括公共財政增大、人口紅利減少、不利產業結構調整等。

新華社報導，中共 中央政治局5月31日召開會議，會議指出，進一步優化生育政策，實施「一對夫妻可以生育三個子女」政策及配套支持措施。有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源稟賦優勢。

備受關注的第七次（十年一次）全國人口普查 結果出爐，中國65歲及以上人口比重達到13.5%，與2010年相比，上升5.44個百分點，人口老齡化程度持續加深。中共中央此時推出優化生育政策，試圖緩解今後人口老化的問題。

學者指出，人口老齡化帶來的社會問題一般五大項，一是公共財政壓力增大。逐年增大的老年群體對養老、醫療、社會服務等方面需求越來越大。一方面老年人不工作卻需要養老金，另一方面老年人體能下降、容易生病，醫療衛生消費支出的壓力越來越大。

二是為老社會服務的需求強烈。為老服務業發展嚴重滯後，難以滿足龐大老年人群特別是迅速增長的「空巢」、高齡和帶病老年人的服務需求。

三為老齡倫理問題越來越突出。空巢老人增加以及獨生子女增多，傳統家庭養老已面臨挑戰，代際之間的孝道、贍養老人的觀念日益淡化，家庭對老人提供最基本生活保障的傳統不斷削弱。

四是勞動力短缺。人口老齡化將減少適齡勞動人口規模，使「人口紅利」難以繼續。

五是人口老齡化對產業結構調整有較大影響。老年勞動力因智力衰退，接受新事物的能力下降，創新能力不足，不利於產業結構的調整。

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