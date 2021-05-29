太空「快遞小哥」塊頭不小 天舟貨艙塞160多個包裹

5月29日20時55分，長征七號遙三運載火箭搭載著天舟二號 貨運飛船，在位於海南省的文昌航天發射場點火發射。作為空間站工程的重要組成部分，天舟二號貨運飛船由中國航天科技集團有限公司五院抓總研製，主要用於運載航天員的生活物資、做空間實驗用的實驗儀器和載荷，以及空間站長期運行需要的推進劑。

「小哥」其實不小 是有兩個艙的「大塊頭」

舟二號貨運飛船系統副總設計師黨蓉黨蓉介紹說，天舟二號貨運飛船是貨運飛船系列的第二艘，在以前的發射任務中，外界給貨運飛船起了一個名字叫太空 「快遞小哥」，這源於它送貨的主要功能。雖然叫「快遞小哥」，但天舟二號貨運飛船的塊頭還是很大，這一次裝載貨物總質量達到6.8噸，超過飛船的自重。

為了讓貨運飛船發揮更強大的送貨功能，天舟二號採用了兩艙結構的設計。其中，貨物艙設計成全密封艙，裡面主要放的是生活物資、實驗儀器等。這些物資和儀器分裝成160多個包裹，固定在像蜂巢一樣的貨格裡。其中，還包括兩件下一步航天員要使用的艙外航天服，每件重100多公斤。完成交會對接，形成組合體以後，航天員會從天和核心艙 進到貨倉來取放貨物，航天活動產生的廢棄物也會存放在貨運飛船的貨物艙裡。

天舟二號還有一個推進艙。推進艙攜帶3噸推進劑，除了供空間站運行需要，還為貨運飛船自身提供動力支持。推進艙同時也是一個能源系統，完成交會對接以後，能源系統可以將多餘的電能輸送到核心艙，為耗電較大的科學實驗提供支撐。

「大塊頭」其實不笨 採用多項技術改進

黨蓉說，對於貨運飛船而言，難度比較大的是推進劑補加技術，也就是俗稱的「太空加油」技術。這項技術已經在天舟一號和空間實驗室階段得到了驗證，使貨運飛船在交會對接後成為組合體的「加油站」。

在此基礎上，科研團隊對天舟二號又做了一項技術改進，使貨運飛船可以進行整個組合體的姿態控制和軌道維持。形象地說，就是「大腦」在空間站核心艙裡邊，發動機和使用的推進劑在貨運飛船這邊，貨運飛船更像一個「動力艙」。

「大塊頭」的「大智慧」還體現在，天舟二號貨運飛船和載人飛船一樣，有快速交會對接能力。

增加貨物裝載流程 團隊連續奮戰兩個多月

黨蓉介紹說，與其他航天器不太一樣的是，天舟二號貨運飛船在發射前要進行貨物裝載，這個流程需要在發射場進行。

為了能夠在貨格有限的空間裝載更多的貨物，科研團隊設計了標準裝載接口貨包。貨包擁有不同的規格，不僅可以很好地匹配內部承載的貨物，而且可以像搭積木一樣組合放置在貨格內，合理配重，保證裝載高效。為了適應貨運飛船的圓形艙體結構，科研團隊還設計出梯形、楔形等形狀的貨包，對一些敏感光學器件在包裝上也做了特殊保護。

2021年2月，天舟二號貨運飛船運抵文昌航天發射場，在發射場進行總裝工作和測試工作。科研團隊連續奮戰了兩個多月，每天都按飛船發射排期開展工作，幾乎沒有休息日。「天舟獻百年，一帆濟星海，這是我們的工作主旋律。」黨蓉表示，「團隊的每一個成員都在全力以赴，只為確保貨運飛船任務圓滿成功。」