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中國天舟2號貨運飛船 與「天和核心艙」成功對接

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魚香肉絲、宮保雞丁…天舟2號還帶兩「寶貝」上太空

中新社／北京5月29日電　
天舟二號貨運飛船與天和核心艙交會對接模擬圖。(圖片來源／中國航天科技集團五院)
天舟二號貨運飛船與天和核心艙交會對接模擬圖。(圖片來源／中國航天科技集團五院)

中國天舟二號貨運飛船5月29日晚在文昌航天發射場成功發射，空間站天和核心艙迎來天舟二號貨運飛船的到訪，將接受第一次太空補給。此次「太空快遞員」天舟二號會給天和核心艙帶來哪些補給？　　

天舟二號貨運飛船的首要任務是為中國空間站上行物資和補加推進劑。就「身材」而言，跟又高又大的天和核心艙相比，貨運飛船可謂是短小精悍。

此次天舟二號貨運飛船上行物資總重高達6.8噸，包括160餘件大大小小的貨包以及2噸的推進劑，佔了整個貨船重量的一半以上，載貨比超過50%，屬於國際領先水平。　　

未來搭載神舟載人飛船前往空間站天和核心艙的中國航天員們，將在這所「太空之家」內生活幾個月到半年時間，因此要提前為他們備足各種物資，方便他們在太空的「衣、食、住、行」和工作。而此次天舟二號送去的「快遞」裡便有各種生活物資。

常言道「民以食為天」。空間站的食物可謂太空一絕，讓人隔空垂涎。天舟二號貨運飛船攜帶的航天食品有不少傳統中式菜品的身影，具有明顯的中式特色。食物不僅有主副之分，講究葷素搭配，更有獨特的風味，甚至人人皆知的魚香肉絲、宮保雞丁等菜式也出現在航天員的美食列表裡。

中國航天科技集團五院502所科技委主任解永春表示，除了生活物資以外，天舟二號還帶去推進劑。對接期間，天舟二號將為天和核心艙進行燃料補加。　　

此外，天舟二號還帶去了實驗設備、實驗資料等物資；待神舟十二號飛船將航天員送至天和核心艙，再由航天員在軌取出並安裝。值得一提的是，這些貨物中有兩件特殊的「寶貝」——航天員艙外服。這兩套航天員艙外服每件重100多公斤，是航天員抵達核心艙後執行艙外任務的必備物資。

至神舟十二號飛船返回後，天舟二號還會在太空表演一番「雜技」——與核心艙尾部對接口分離，自主機動至核心艙節點艙軸向對接口對接，進一步驗證關鍵技術。

「貨物千萬件，安全第一件。」面對如此多的貨物，如此繁雜的處理工作，空間站又將如何管理？

中國航天科技集團五院天舟二號貨運飛船系統主任設計師楊勝介紹，中國空間站將地面的物流技術也應用其中，借鑒國內物流先進的管理技術，航天員通過掃描二維碼的方式，便能獲得貨物的位置信息和產品信息，同時該系統對產品信息的庫存數量還能做到動態掌控，讓空間站貨物一分一厘的變化都記錄下來，從而確保航天員的工作生活更輕鬆便捷。　　

隨著「太空快遞員」天舟二號貨運飛船發射昇空，中國空間站在軌建造穩步推進。如今貨物即將送達，後續天和核心艙將靜待太空別墅「住戶」——航天員的到來。

中方公布的「天和核心艙」圖像。(美聯社)
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天舟二號 天和核心艙 中國 太空

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