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甘馬「前6唯一倖存者」慘遭網路暴力：我做錯了什麼？

記者羅印冲／即時報導
甘肅馬拉松「前六唯一倖存者」被質疑炫耀遭遇網路暴力。取自微博圖片
甘肅馬拉松「前六唯一倖存者」被質疑炫耀遭遇網路暴力。取自微博圖片

甘肅白銀馬拉松（甘馬）事故中，來自河南濟源的跑手張小濤經歷了生死時刻。幸運的是，張小濤被當地一名牧民救了過來。目前，他已經回到河南。但大量「網路暴力」讓他承受了很大壓力，不得不預約心理醫生諮詢輔導。

據頭條日報報導，張小濤回憶，來到山腳下時，開始下雨，而且風也越來越大。山腳下的氣象環境雖然有些惡劣，但感覺還處於人體能夠接受的範圍，但過了半山腰，下的就是冰雨。跑到半山腰時，氣象環境進一步惡化。大風夾雜著冰粒，打在人臉上，痛得睜不開眼。

當時陷入進退兩難的地步，他漸漸感覺到身體不再受控制，加上路面很滑，他開始不斷摔跤。趁著最後一點意識，艱難地拿出保溫毯披在身上，並掏出GPS按下SOS，之後便陷入昏迷。

張小濤再次醒來，已經是是兩三個小時以後。「後來我才知道，我在半山腰昏迷後，被一位放羊的牧民發現，他把我背到了窯洞，救了我。」「十分感謝救我的牧民。」張小濤表示，朱克銘給了他第二次生命，他準備帶著家人一塊去甘肅表達謝意。

張小濤23日在自己的微博帳號發布了一條訊息，詳細還原了事情經過。網上關於他是「前六名中唯一倖存者」等訊息也大量湧出。而在這些訊息中，有很多對張小濤很不友好。「有人私信我，讓我去死，我做錯了甚麼。」

張小濤稱，還有一些人質疑「前六名中唯一生存者」的說法是在炫耀成績，也有人覺得他不感恩伸出援手的牧羊人。

「這些我接受不了，現在都不敢看了。」張小濤稱，自己已遭遇了一次大難，如今這些訊息，再次對他造成很大打擊。「我沒有要炫耀成績。」張小濤表示，自己說是「前六名中唯一生存者」，僅僅是想讓大家了解當時的情況，絲毫沒有炫耀的意思。

甘肅 馬拉松 微博

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