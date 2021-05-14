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中國國藥負責人：100多國向國產新冠疫苗提需求

記者陳言喬／即時報導
中國國藥集團負責人近日表示，目前，全球已有一百多個國家向國藥集團提出新冠疫苗需求。（新華社）
中國國藥集團負責人近日表示，目前，全球已有一百多個國家向國藥集團提出新冠疫苗需求。（新華社）

中國國藥集團負責人近日表示，目前，全球已有一百多個國家向國藥集團提出新冠疫苗需求。同時，疫苗未來有望在孕婦中推廣。　　

中通社報導，國藥集團董事長劉敬楨在5月13日上海「走向世界的中國國藥新冠疫苗」研討會在上透露，截至目前，國藥中生的新冠疫苗已獲得約80個國家和國際組織批准註冊上市和緊急使用，超過100個國家提出明確需求，接種人群已覆蓋196個國別，成為全球使用最廣泛，使用效果最好的新冠疫苗。　　

劉敬楨說，截止目前，國藥中生累計生產新冠滅活疫苗和成品超過4億劑。預計新冠疫苗全年產能將達到50億劑次，成為全球最大的新冠疫苗研發生產基地和最大的供應商。　　

國藥集團中國生物副總裁、首席科學家張雲濤在新冠滅活疫苗三期臨床研究情況介紹的發言中提到，國藥中生新冠疫苗三期臨床研究中，接種期間發生妊娠事件13例，其中安慰劑組8例，疫苗組5例，妊娠婦女目前產檢一切正常。2021年5月，第一例嬰兒出生，健康狀況良好。

張雲濤表示，上述案例說明國藥中生新冠滅活疫苗未來有望在孕婦中大面積推廣。國藥集團中國生物在國內的臨床研究，也在持續追蹤這部分人群。　　

同日，張雲濤在上海舉辦的第84屆春季中國國際醫療器械博覽會上表示，國藥中生的新冠疫苗在3-17歲人群中同樣具有良好的安全性和免疫原性，這是首次向外公布該結果。這一結果已向中國國家藥監局申報，希望能將國藥中生的滅活新冠疫苗的接種年齡段擴大到下至3-17歲。

疫苗 國藥 中國

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