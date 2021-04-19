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習近平視訊出席博鰲暗批美：世界要公道、不要霸道

特派記者呂佳蓉／博鰲即時報導
中國國家主席習近平20日以視訊方式出席博鰲亞洲論壇，並發表致詞。(記者呂佳蓉攝影)
中國國家主席習近平20日以視訊方式出席博鰲亞洲論壇，並發表致詞。(記者呂佳蓉攝影)

中國國家主席習近平20日早上以視訊方式出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕。他在致詞中暗批美方，表示國際上的事不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」，世界要公道，不要霸道，並批評人為「築牆」、「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

今年的博鰲亞洲論壇中國國家領導人出席方式，由習近平以視訊方式與會；國家副主席王岐山則親自前來論壇做簡短致詞。

據新華社報導，習近平表示，今年是論壇成立的20周年。20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。論壇見證了中國、亞洲、世界走過的不平凡歷程，為促進亞洲和世界發展發揮了重要影響力、推動力。

習近平說，當前百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。

他說，「人類社會應該向何處去？我們應該為子孫後代創造一個什麼樣的未來？對這一重大命題，我們要從人類共同利益出發，以負責任態度作出明智選擇。」

習近平強調，要堅持真正的多邊主義。國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

他指出，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

他表示，國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。要弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，倡導不同文明交流互鑑，促進人類文明發展。

今年的論壇主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」。習近平強調，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。

習近平稱，到2030年，共建「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。大陸將本著開放包容精神，同願意參與的各相關方共同努力，把「一帶一路」建成「減貧之路」、「增長之路」，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。

他在最後說，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

習近平 中國 一帶一路

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