華為打造子品牌 將推「華為inside」智慧汽車

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記者林宸誼／即時報導

大陸國家市場監管總局根據反壟斷法，向阿里巴巴作出行政處罰，罰款超過182億元人民幣，創紀錄新高。集團執行副主席蔡崇信在分析員電話會議重申，對處罰誠懇接受及堅決服從，亦無計劃就相關處罰進行上訴。他並指出，罰款金額除了相當於集團2019年大陸境內銷售額的4%外，亦是最近12個月自由現金流的不多於20%。

香港電台報導，蔡崇信表示，集團與同業仍在接受監管當局就併購及策略投資交易上的審視，除此以外，集團不知道有其他與反壟斷相關的調查。

集團首席財務官武衛指出，罰款將反映於3月底止的季度業績，將影響GAAP即通用會計準則的盈利表現，但不反映在non-GAAP盈利上。

蔡崇信表示，阿里巴巴明白監管當局著重企業如何收集及保障資訊私隱，是全球趨勢。他又指，平台經濟有助於經濟增長和創新發展，集團以平台經濟作為業務模式並沒有錯，又認為反壟斷對公眾、客戶和商家等所有平台經濟持份者（參與者）都有利，亦為集團提供發展指引。

集團主席張勇表示，過去幾個月，阿里巴巴逐步豁免技術相關的服務收費，未來集團會繼續改善及更新相關技術，成熟服務會豁免收費，並推出新的收費服務，期望可為商戶降低營運成本及進入門檻。

武衛指出，相關投入將於未來幾年涉及約10億元人民幣。

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