中國買走四分之一瑞士腕錶 成全球第一大買主

高端手表在中國 悄然走紅。中國每年平均進口機械錶約230萬隻，貢獻近七成進口額。 2020年瑞士手表出口國家、地區中，香港 、中國合計佔總出口額約24%，排名世界第一。

據界面新聞報導，中國海關總署數據顯示，2016年至2020年，中國機械手表進口量由205萬隻增長至249萬隻，五年累計上漲21.46%。截至2020年，機械手表在手表總進口數量中佔比約10.14%，較2019年增長2.53個百分點。

從進口勢頭上看，自2017年起，機械手表進口數量已持續4年同比上漲，最高漲幅12%。在疫情 爆發的2020年，電動手表進口數量較2019年減少26.1%，機械手表進口仍持續上漲。

進口數量僅佔10%的機械手表，卻貢獻近七成的進口額。 2014年至2020年，機械手表進口額由人民幣87.31億元（約13.33億美元）增長至182.19億元，七年累計增長約108.67%，在總進口額中的佔比由64.59%提升至69.42%。

艾瑞諮詢報告顯示，在進口機械手表「觸底反彈」的2017年，中國高端手表市場規模達人民幣160.5億元，較此前一年上漲21.3%。

據瑞士聯邦管理局數據，2010年至2019年，香港始終是瑞士手表出口額最高地區。在疫情肆虐的2020年，中國開始崛起。瑞士手表對中國出口額達23.94億瑞士法郎(約25.87億美元)，中國首次成為瑞士手表出口額最高地區。

總體來看，2020年瑞士對中國手表出口額合計約40.91億瑞士法郎，占到瑞士手表全球總出口額的約24.09%，比排在第二位的美國高出12.39個百分點。中國已成為瑞士手表出口的第一大客戶。