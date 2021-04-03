H&M配合中國改地圖 越南網友護南海揚言抵制

北京，民眾路過H&M服裝店。(美聯社)

越南 網友不滿H&M 討好中國 ，答應配合整改所謂「問題中國地圖」，侵犯越南對南海主權的宣稱，因而在網路上揚言抵制。但越南全國僅12家H&M門市，實際行動狀況仍待觀察。

上海市互聯網信息辦公室（上海市網信辦）官方微信公眾號「網信上海」2日指出，近日，網友向管理部門檢舉，H&M官網（hm.com）存在「問題中國地圖」，上海市規劃和自然資源局立即通知H&M迅速改正。

「網信上海」表示，H&M官網運營企業海恩斯莫裡斯（上海）商業有限公司在接到通知第一時間糾正錯誤後，上海市規劃和自然資源局、上海市網信辦又對H&M進行聯合約談。

「網信上海」通報中並未具體說明H&M的「問題中國地圖」究竟哪裡有問題，但中國官媒人民日報之前一張畫著「九段線」的中國地圖在微博廣泛流傳，前後串連下讓H&M躺槍，遭越南網友揚言抵制，因為越南向來宣稱擁有南海主權。

一名越南網友主張：「有必要抵制無視越南消費者感受，並且侵犯越南領土主權完整的品牌。」也有越南網友宣稱：「H&M這樣做不符合國際法，明顯是要跟國際社會對幹。」

不過，儘管在網路上引發些許怒火，但H&M在越南全國僅12家門市。H&M越南第一家門市2017年9月在胡志明市開幕；迄今，河內5家，胡志明市4家，芹苴市、下龍市、峴港市各一家門市。

根據南華早報（SCMP），H&M拒絕就配合整改「問題中國地圖」一事發表評論。