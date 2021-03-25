中國掀H&M抵制潮 北京門市有保安巡邏禁拍照

北京三里屯的一家H&M門店25日營業中。 （中新社）

瑞典大型連鎖服裝零售商H&M因不與新疆 地區的服裝廠合作，遭到中國 官媒、網友抵制。記者今前來位於北京 三里屯的H&M，依舊有民眾前來逛街，不過H&M外駐守一名保安巡邏，當記者拿出手機拍攝店家，保安便前來關切，表示「這裡不讓拍」。

三里屯是北京年輕人的逛街天地，與H&M比鄰的另一家店為愛迪達，在另一邊有UNIQLO，三家店家是年輕人逛三里屯會先接觸到的門面，但這三家也是被中國官媒環球時報點名的店家。

記者發現，許多經過這些店家的中國民眾，會與旁人竊竊私語、指指點點，還有民眾會迅速拿起手機拍攝後快閃走人。

當記者拍攝這家H&M時，駐守的保安前來說：「這裡不讓拍」，當記者詢問為什麼不讓拍，這裡是店家，保安回應：「就是不讓拍！」未明確指出是因為新疆的問題。另一群要拍攝的人員也一同被禁止。

上午十一點多非熱門逛街時間，但H&M仍有中國民眾前來逛街，挑選衣服。

記者詢問北京的計程車司機是否知道H&M因新疆問題受到抵制，那位司機表明不知情，但又說：「（中國）政府對新疆多好！」

另據中新經緯報導，24日晚上7:30左右，實地探訪了位於北京市西單大悅城的H&M門店發現，店內仍有不少顧客選購，試衣間門口也有很多顧客排隊。

報導稱，問及一位H&M的店員否清楚公司聲明抵制新疆產品一事時，該店員稱：「不太清楚，我們有規定上班時間不讓帶手機。」再問H&M店內的顧客是否瞭解此事，得到的答覆基本都為「不知道」、「不太清楚」。