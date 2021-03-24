新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M去年10月「停用新疆棉花」聲明被網民翻出後，引發中國網民抵制。官媒昨點名，其實和H&M持相同立場的還有一眾企業，而它們的「背後還有人」，就是率先停用新疆棉花的「良好棉花發展協會」（BCI）；此外，耐克（NIKE）被指也是BCI成員，藝人王一博今天率先宣布終止與耐克品牌一切合作。
樂華娛樂發文宣布王一博終止與耐克品牌一切合作，並嚴正聲明：「我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。
譚松韻工作室也跟著宣布譚松韻終止與耐克品牌一切合作，並嚴正聲明：「祖國利益高於一切，我們堅決反對一切抹黑和造謠中國的惡劣行徑。
另據官媒環球時報報導，BCI（The Better Cotton Initiative）是2009年在瑞士成立的非政府組織，倡導「良好棉花」，2012年在上海開設了辦事處。BCI去年10月發布聲明稱因「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權行為的指控」，決定停止新疆維吾爾自治區的所有實地活動。
報導並指出，今年3月，一個名叫「BCI良好棉花」認證為「瑞士良好棉花發展協會上海代表處」的微信公眾號發表了「關於新疆問題的重要申明」一文指出，在新疆「從未發現一例有關強迫勞動的事件」，既然認為不存在所謂「強迫勞動」，BCI的官網卻仍未取消去年10月那份「暫停聲明」，這讓人覺得它的目的就是為繼續糊弄人。目前尚未獲BCI的回應。
而H&M是BCI的會員，由此可看出，H&M是基於BCI的判斷以及一些所謂民間報告和媒體報導做出「停用新疆棉花」決定。而H&M早在去年9月就曾聲明終止與中國紡紗行業巨頭華孚公司的「非直接業務往來」，理由是該廠涉嫌僱用新疆少數族裔「強迫勞動」。
報導稱，事實上，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還有不少。其中包括BCI成員巴寶莉、阿迪達斯、耐克、新百倫等。日本共同社今年2月稱，優衣庫、無印良品等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。優衣庫官網目前已未售賣與新疆棉有關的產品，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。
報導並指出，中國知名運動鞋品牌安踏也是BCI成員之一，但安踏24日晚發表聲明稱將退出BCI，未來也將繼續採購和使用中國棉。
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