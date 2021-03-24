新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

H&M去年10月「停用新疆 棉花」聲明被網民翻出後，引發中國 網民抵制。官媒昨點名，其實和H&M持相同立場的還有一眾企業，而它們的「背後還有人」，就是率先停用新疆棉花的「良好棉花發展協會」（BCI）；此外，耐克（NIKE）被指也是BCI成員，藝人王一博今天率先宣布終止與耐克品牌一切合作。

樂華娛樂發文宣布王一博終止與耐克品牌一切合作，並嚴正聲明：「我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。

譚松韻工作室也跟著宣布譚松韻終止與耐克品牌一切合作，並嚴正聲明：「祖國利益高於一切，我們堅決反對一切抹黑和造謠中國的惡劣行徑。

另據官媒環球時報報導，BCI（The Better Cotton Initiative）是2009年在瑞士成立的非政府組織，倡導「良好棉花」，2012年在上海開設了辦事處。BCI去年10月發布聲明稱因「中國新疆維吾爾 自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權行為的指控」，決定停止新疆維吾爾自治區的所有實地活動。

報導並指出，今年3月，一個名叫「BCI良好棉花」認證為「瑞士良好棉花發展協會上海代表處」的微信公眾號發表了「關於新疆問題的重要申明」一文指出，在新疆「從未發現一例有關強迫勞動的事件」，既然認為不存在所謂「強迫勞動」，BCI的官網卻仍未取消去年10月那份「暫停聲明」，這讓人覺得它的目的就是為繼續糊弄人。目前尚未獲BCI的回應。

H&M因宣布停止使用新疆生產的棉花，遭共青團中央痛斥「吃飯砸鍋」 。（取材自共青團中央微信帳號）

而H&M是BCI的會員，由此可看出，H&M是基於BCI的判斷以及一些所謂民間報告和媒體報導做出「停用新疆棉花」決定。而H&M早在去年9月就曾聲明終止與中國紡紗行業巨頭華孚公司的「非直接業務往來」，理由是該廠涉嫌僱用新疆少數族裔「強迫勞動」。

報導稱，事實上，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還有不少。其中包括BCI成員巴寶莉、阿迪達斯、耐克、新百倫等。日本共同社今年2月稱，優衣庫、無印良品等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。優衣庫官網目前已未售賣與新疆棉有關的產品，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

報導並指出，中國知名運動鞋品牌安踏也是BCI成員之一，但安踏24日晚發表聲明稱將退出BCI，未來也將繼續採購和使用中國棉。