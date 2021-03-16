疫苗外交再出擊 中捐30萬劑給聯合國維和人員

目前中國已向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助。(新華社資料照片)

新冠肺炎肆虐全球之際，北京當局拓展疫苗 外交成績斐然，最新出擊是送30萬劑給聯合國 維和部隊使用。中國 常駐聯合國代表張軍15日致信聯合國秘書長古特瑞斯，正式通報將向聯合國維和人員捐贈30萬劑新冠疫苗，並優先使用於非洲任務區。

據中新社報導，中國國務委員兼外交部長王毅2月17日在安理會新冠疫苗問題部長級公開會上宣布，中方決定向聯合國維和人員捐贈新冠疫苗，但當時並未說明實際數量。

中國常駐聯合國代表團表示，這是中國落實將疫苗轉化為全球公共產品的具體舉措，也體現中國對聯合國以及多邊主義的切實支持。中方高度重視疫苗的公平分配問題，特別是在發展中國家的可及性和可負擔性。

中國常駐聯合國代表團表示，目前已向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助，並向28個國家出口疫苗。越來越多的國家和人民已經用上中國疫苗。

據中央社報導，印度先前已表態捐贈20萬劑疫苗。目前聯合國執行維和任務的軍、警需約10萬人，其中警察的部分需要定期輪換或由其他國家的部隊替代，因此實際需要的疫苗數量，會比10萬人所需的劑量還多。

另據媒體披露，目前聯合國維和部隊由各國貢獻人力，人數估計在百萬以上，並在4大洲部署16個聯合國和平行動，包括15個維持和平行動特派團與1個阿富汗政治特派團。這批中國送的30萬劑新冠疫苗，有多少維和部隊人員願意施打，尚不得而知。