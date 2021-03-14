我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸示威台資工廠遭火燒 仰光萊達雅區進入戒嚴

美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

兩會霧茫茫...13省市困霧霾 抓到唐山鋼廠偷排廢

記者戴瑞芬／即時報導
中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。取自淘鋼網
中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。取自淘鋼網

飽受霧霾的中國全國兩會（人大、政協），閉幕當晚中國生態環境部部長黃潤秋就率隊直奔河北唐山突擊檢查後，表示當場查出四家鋼鐵企業火力全開，抓到生產記錄造假還通風報信，是造成大氣汙染的元兇，立刻移送公安查辦。

淘鋼網報導，黃潤秋到唐山，不打招呼立刻直奔現場。先後深入河鋼唐鋼不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團、唐山市春興特種鋼、和唐山東華鋼鐵企業集團，查看核對企業生產台賬、生產工況、線上監控等紀錄。

檢查發現，四家鋼廠均在重污染天氣應急回應期間高負荷生產，未落實相應減排要求，並普遍存在生產紀錄造假問題，甚至互相通風報信、刪除生產記錄應對檢查，黃潤秋當場指示移交公安部門，依法嚴查追究負責。

中國全國兩會期間，儘管多日降水，但北京霧霾嚴重，據中國天氣網，局部地區能見度不到200公尺，甚至周邊13省市都出現重度霾和濃霧，有別於往年的「兩會藍」好天氣。

生態環境部追究霧霾天氣成因，直搗河北鋼鐵城市鋼鐵城市唐山。鋼材年產超過9,000萬噸的唐山，一市產量甚至超過美國、日本等國家。今年以來為落實鋼鐵去產能設定「退後十」攻堅目標，不料，仍揪出鋼企暗地加足火力生產還偷排廢。

黃潤秋說，鋼鐵企業是排放大戶，也是大氣污染治理的責任主體，不能只看效益，把污染留給當地百姓。違法鋼企移送公安機關後，淘鋼網報導，因為排放污染物受處罰，包括唐山不銹鋼總經理等被行政拘留15日，唐山市大氣辦也對21家企業績效等級降級。

中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。取自淘鋼網
中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。取自淘鋼網

全國兩會 中國 公安

上一則

河南毒妻 給夫「戴綠帽」 再聯手殺情夫一家四口

下一則

香港健身中心爆群聚感染 醫：是超級傳播

延伸閱讀

日本製鐵拚2025年零碳排

日本製鐵拚2025年零碳排
現代版「核舟記」 河北23歲小伙在鉛筆芯上刻牛

現代版「核舟記」 河北23歲小伙在鉛筆芯上刻牛
新疆到河北不算遠！新人「雲」婚禮 愛傳3000公里

新疆到河北不算遠！新人「雲」婚禮 愛傳3000公里

民眾不保持安全距離 中國多地立排隊隔「1公尺」法規

民眾不保持安全距離 中國多地立排隊隔「1公尺」法規

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
全國兩會正在北京召開，國家主席習近平(右)的茶杯近日成關注焦點。(路透)

兩會鏡頭╱習近平獨享2個茶杯…外界竟如此揣測

2021-03-08 20:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊
拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊

拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊