兩會霧茫茫...13省市困霧霾 抓到唐山鋼廠偷排廢

中國生態環境部部長黃潤秋突襲唐山鋼企。取自淘鋼網

飽受霧霾的中國全國兩會 （人大、政協），閉幕當晚中國生態環境部部長黃潤秋就率隊直奔河北唐山突擊檢查後，表示當場查出四家鋼鐵企業火力全開，抓到生產記錄造假還通風報信，是造成大氣汙染的元兇，立刻移送公安 查辦。

淘鋼網報導，黃潤秋到唐山，不打招呼立刻直奔現場。先後深入河鋼唐鋼不銹鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團、唐山市春興特種鋼、和唐山東華鋼鐵企業集團，查看核對企業生產台賬、生產工況、線上監控等紀錄。

檢查發現，四家鋼廠均在重污染天氣應急回應期間高負荷生產，未落實相應減排要求，並普遍存在生產紀錄造假問題，甚至互相通風報信、刪除生產記錄應對檢查，黃潤秋當場指示移交公安部門，依法嚴查追究負責。

中國全國兩會期間，儘管多日降水，但北京霧霾嚴重，據中國天氣網，局部地區能見度不到200公尺，甚至周邊13省市都出現重度霾和濃霧，有別於往年的「兩會藍」好天氣。

生態環境部追究霧霾天氣成因，直搗河北鋼鐵城市鋼鐵城市唐山。鋼材年產超過9,000萬噸的唐山，一市產量甚至超過美國、日本等國家。今年以來為落實鋼鐵去產能設定「退後十」攻堅目標，不料，仍揪出鋼企暗地加足火力生產還偷排廢。

黃潤秋說，鋼鐵企業是排放大戶，也是大氣污染治理的責任主體，不能只看效益，把污染留給當地百姓。違法鋼企移送公安機關後，淘鋼網報導，因為排放污染物受處罰，包括唐山不銹鋼總經理等被行政拘留15日，唐山市大氣辦也對21家企業績效等級降級。