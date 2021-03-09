我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

反制中國？ 拜登12日與日印澳領袖視訊會議

中企涉違法高薪挖角半導體人才 台檢調搜索

中央社新北9日電
智鈊、芯道等公司疑與中國晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖腳團，3年挖角數百台灣半導體人才。（示意圖／Pixabay）
智鈊、芯道等公司疑與中國晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖腳團，3年挖角數百台灣半導體人才。（示意圖／Pixabay）

智鈊、芯道等公司疑與中國晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖角團，3年挖角數百台灣半導體人才，涉違反兩岸人民關係條例。台灣檢調今天兵分7路搜索，約談19人。

新北地方檢察署獲報，指稱智鈊科技有限公司、芯道互聯有限公司透過共同投資新創公司方式，和跨足開發AI晶片的中國晶片設計公司合作組挖腳團。

檢調調查，挖角團隊由台灣的IC設計公司前研發人員出任中國新設公司董事長，拉攏前任職公司的舊屬加入，在台私設大型研發中心，再用原年薪兩倍以上的高薪，挖角具高超研發能力研發人才，同時於人力銀行公開徵才，3年來已挖角數百名台灣的研發人才，嚴重影響台灣半導體產業發展。

台檢方今天發布新聞稿指出，檢肅黑金專組檢察官洪松標今天指揮新北市調查處搜索智鈊公司、芯道公司等七處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。

另約談涉違反兩岸人民關係條例的公司相關人員，包括顏姓、黃姓、吳姓、曹姓等19人。

台檢方表示，依據經濟部公告，中國地區營業事業、半導體業者、法人、人民不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，次依兩岸人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢方強調，針對中國積極以高薪誘惑挖角台灣半導體人才，將與法務部調查局加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。

台灣 中國 投資

上一則

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

延伸閱讀

歐盟「數位羅盤」計畫 目標2030年前生產全球20%晶片

歐盟「數位羅盤」計畫 目標2030年前生產全球20%晶片
蘋果證實iMac Pro賣完即停售 市場推測為新款鋪路

蘋果證實iMac Pro賣完即停售 市場推測為新款鋪路
車用晶片「卡脖子」 中國人大代表喊國產化

車用晶片「卡脖子」 中國人大代表喊國產化
經濟部助攻 藻礁公投連署「火燒連環船」

經濟部助攻 藻礁公投連署「火燒連環船」

熱門新聞

河北青年小邸相親與女方發生性關係，因拒絕求償被告強姦，他堅稱「兩情相悅」，出獄後提出申訴。 （視頻截圖）

你情我願？相親當天車震 男拒求償被告強姦 出獄爭清白

2021-03-03 14:00
上海浦東機場。(中新社)

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

2021-03-04 01:52
一名大媽帶著「老司機資格證」橫行馬路，因逆向行駛而被警方攔下。(視頻截圖)

逆向行駛被攔下…大媽掏出秋名山老司機證 警傻了

2021-03-03 12:00
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為春節期間的武漢街頭。Getty Images

世界OnAir／武漢人在美國 夢迴故鄉是苦是甜？

2021-03-02 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃

庫卡蒙加牧場 華裔母女深夜在家被刺死 兇手在逃
南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔

南加民宅爆2死1傷血案 3受害女性皆華裔
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
姓氏拼錯！俄州91歲翁被誤打2劑疫苗 呼吸窘迫急送院

姓氏拼錯！俄州91歲翁被誤打2劑疫苗 呼吸窘迫急送院