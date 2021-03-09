中企涉違法高薪挖角半導體人才 台檢調搜索

智鈊、芯道等公司疑與中國晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖腳團，3年挖角數百台灣半導體人才。（示意圖／Pixabay）

智鈊、芯道等公司疑與中國 晶片設計公司合作私設研發中心、組高薪挖角團，3年挖角數百台灣 半導體人才，涉違反兩岸人民關係條例。台灣檢調今天兵分7路搜索，約談19人。

新北地方檢察署獲報，指稱智鈊科技有限公司、芯道互聯有限公司透過共同投資 新創公司方式，和跨足開發AI晶片的中國晶片設計公司合作組挖腳團。

檢調調查，挖角團隊由台灣的IC設計公司前研發人員出任中國新設公司董事長，拉攏前任職公司的舊屬加入，在台私設大型研發中心，再用原年薪兩倍以上的高薪，挖角具高超研發能力研發人才，同時於人力銀行公開徵才，3年來已挖角數百名台灣的研發人才，嚴重影響台灣半導體產業發展。

台檢方今天發布新聞稿指出，檢肅黑金專組檢察官洪松標今天指揮新北市調查處搜索智鈊公司、芯道公司等七處，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知、員工名冊、僱傭契約，電磁紀錄、手機、筆電等證物。

另約談涉違反兩岸人民關係條例的公司相關人員，包括顏姓、黃姓、吳姓、曹姓等19人。

台檢方表示，依據經濟部公告，中國地區營業事業、半導體業者、法人、人民不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，次依兩岸人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法規定，非經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。

檢方強調，針對中國積極以高薪誘惑挖角台灣半導體人才，將與法務部調查局加強偵辦相關案件，確保高科技產業發展，維持產業競爭優勢，鞏固國家經濟命脈。