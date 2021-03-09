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英駐中大使網路談新聞自由 遭中國外交部召見

中央社台北9日電

英國中國大使吳若蘭2日透過微信表示，很多中國記者及企業都支持給與「更多空間的媒體自由」。但中國外交部歐洲司負責人今天卻為此召見吳若蘭，對她這篇「不當署名文章」提出交涉。

中國外交部今晚以「歐洲司負責人」名義聲稱，對方（吳若蘭）作為英國駐中國外交機構最高級別代表，透過官方平台發文，為因「虛假新聞和不實報導受制裁」的個別外媒鳴冤叫屈，「刻意混淆新聞誹謗和新聞監督」，對外方「打壓」中國媒體卻「選擇性失明」。

歐洲司負責人又宣稱，吳若蘭的文章通篇「充斥著教師爺式的傲慢和意識形態的偏見，顛倒黑白、操弄雙標」，這一做法與外交人員身分及外交機構職能「嚴重不符」。文章一經發出就「引起中國公眾的普遍不滿，受到強烈批評」。

他說，中國政府和人民反對的從來不是外國媒體，而是那些「打著新聞自由、言論自由旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為」。因此要求對方（吳若蘭）「深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事」。

英國廣播公司（BBC）2月初揭露，新疆「再教育營」內存在著對被囚維吾爾族婦女的大規模性侵等行徑，引起中國強烈不滿，不但禁播BBC新聞台，中國外交部事後更接連聲稱BBC「造謠」。

對此，吳若蘭（Caroline Wilson）2日以「外國媒體憎恨中國嗎」為題在微信公眾號發文指出，外國媒體在中國的行為是獨立的，並監督本國與中國政府的行為，不只是針對中國。在英國，媒體被稱為「第四產業」，記者能採訪政治人物任何話題，且提出尖銳問題，且會進行調查報導，披露不法，為弱勢族群發聲。

她表示，部分中國媒體也能秉持輿論監督原則，發表批判性報導，而很多中國記者和企業都支持給與「更多空間的媒體自由」。無論世界何地，批判性的報導都不能證明記者「不喜歡這個國家」。相反地，這類報導證明了「媒體自由的價值」，帶來更準確的資訊，並指出需要改變的地方。

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