王毅駁新疆種族滅絕 世維會：謊言掩蓋不了事實

中國國務委員兼外交部長王毅。取材自中國外交部官網

中國 國務委員兼外交部長王毅 表示，新疆 種族滅絕說法「謊謬絕倫」。世界維吾爾代表大會回應「謊言掩蓋不了事實」，敦促讓國際獨立調查團赴當地「不受限制」進行調查。

美國國務院1月19日認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行「種族滅絕」，自2017年起犯下任意拘捕、剝奪人身自由及強迫節育等違反人道罪。加拿大國會、荷蘭國會分別於2月22日、2月25日通過提案，認定中國治理新疆構成種族滅絕。

王毅7日在中國第13屆全國人民代表大會第4次會議記者會回答提問時說，「所謂新疆地區存在種族滅絕的說法謊謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言」。

世界維吾爾代表大會7日在聲明中強調：「謊言掩蓋不了事實，中國別有用心的說辭帶有特定政治動機，企圖分化國際社會、緩解壓力、逃避國際追責。針對維吾爾民族推行的種族滅絕迫害是中國鞏固對當地統治的戰略手段。」

聲明指出，關閉集中營和廢除強制勞動等議題觸及中國的政治底線，所謂「新疆兩會代表」將會迴避相關問題，其言論將按照北京的政治意圖，充當代言，「沒有政治決策權的維吾爾族代表，最大作用是以所謂維吾爾代表的名義譴責種族滅絕的指控，按照中國編織的謊言應對媒體、掩蓋事實。」

王毅表示，很多去過新疆的外國朋友都表示，他們見到的新疆與個別西方媒體報導完全不同。

世維會在聲明中強調：「我們敦促中國立刻關閉集中營，停止強制勞動，並且讓國際獨立調查團不受任何限制地在當地進行獨立調查。」