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林毅夫：新經濟讓中國有很多「彎道超車」機會

記者羅印冲／綜合報導
中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫。(中新社)
中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫。(中新社)

今年中國全國兩會（人大和政協會議）重點之一是審查十四五規畫和2035年遠景目標綱要草案，其中提出，加快構建以中國「國內大循環」為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。中國全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫接受訪問時表示，新經濟給中國帶來很多機會，大數據、人工智能、雲計算、新能源等，都讓中國有很多彎道超車的機會。

據中新社報導，林毅夫表示，打一個比喻，大航空母艦和小漁船在航行中碰到狂風暴雨，大航空母艦受影響小，(而)小船就可能翻船。所以內循環比重越高，自主可控的(部分)越多。在林毅夫看來，新發展格局的關鍵在於形成以中國國內大循環為主體，提高大循環的比重。

據報導，數據顯示，中國2019年出口占GDP(國內生產總值)比重為17.4%，換言之，當年中國國民經濟有82.6%的國內循環，事實上已基本形成了國內大循環為主體的格局。但林毅夫認為，這距離構建新發展格局所需的國內大循環分量還不夠。

他進一步稱，美國2019年出口占其GDP比重為7.6%，日本的數據是13.4%，均低於中國。原因在於美日都是高收入經濟體，服務業分別占GDP的80%和70%，服務業中很多產品都不可貿易，服務業占GDP比重越高，出口占GDP的比重必然越低。

「最重要的就是靠收入水平的提高。」林毅夫表示，收入水平越高，一方面會提升中國經濟體量在世界的占比，另一方面會提升服務業在GDP中的占比，中國國內循環的比重也會由此進一步提升。

如何讓中國人均收入提高？林毅夫說：「用發展提高收入水平。」如此，便要提升經濟效率、釋放發展潛力，而這又要依靠全面深化改革，讓市場在資源配置當中起決定性作用，例如完善金融體系、消除戶籍制度障礙、促進勞動力的流動、落實土地政策；同時政府發揮好的作用，讓有效市場和有為政府同時發力。

對於「十四五期間」中國的發展引擎，林毅夫強調的是「喜新不厭舊」。

「傳統的引擎不能忽視。」林毅夫稱，中國與發達國家還有差距，仍在追趕階段。比如製造業，同樣的裝備德國能賣500萬美元，中國只賣100萬美元，創新有一層含義就是在現有傳統產業裡，用更新技術生產更好產品。

「新經濟給我們帶來很多機會。」林毅夫說，大數據、人工智能、雲計算、生物科技、新能源、新材料，都讓中國有很多彎道超車的機會。同時，中國經濟的生產、消費活動多，在此過程中積攢了大量數據，當數據轉變為數位經濟時可以進一步提高生產效率，降低在生產、消費中的浪費，所以應充分利用中國作為一個有14億人口、有最完善的產業鏈的優勢，加上技術創新，來提高發展和人民生活的質量，獲取新增長來源。

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