我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

12港人持BNO護照移民英國 大鬧機場後遭拘留遣返

記者林汪靜／即時報導
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)
12名持BNO護照的港人，日前在英國大鬧機場被拘留一夜後遣返香港。(Getty Images)

12口港人家庭日前在英國倫敦希斯洛機場等候申請特許入境許可（LOTR）時，因為拿手機拍攝而被當地海關人員阻止，12人隨即起鬨叫囂，結果這12人被拘留一夜後遣返香港，兩年內不得進入英國。

觀察者網引述大公網報導指出，之前，Facebook專頁「Goodbye HK Hello Billy」發文指出，從一名英國內政部督察級關員口中得知，12名持有BNO護照的港人在等候申請特許入境許可（LOTR）時，在機場入境關口拍照。

關員隨即喝止有關行為，但有人不斷起哄，煽動他人非法衝關，並發生衝撞，其間有人不斷爆粗口。而在事後調查期間，有人還稱自己不懂英語，最後12人在機場被拘留一夜後遣送回港。

事件發生後，當事人留言表示，對海外港人及英國執法機構十分失望，當時他與年事已高的父母、姨媽、姨丈、3個小朋友等乘搭卡達航空，經卡達杜哈轉至英國倫敦，他們拿出手機只是打電話「報平安」，結果機場入境口的關員「態度極度惡劣」，要求他們收起手機，但他們沒有理會，然後有關員衝向當事人的太太，結果被當事人擋住，4、5個關員隨即把他們一行12人帶進房間拘留。

在被拘留期間，當事人說：「裡面環境非常差，有好多南亞人和黑人在裡面，相信就是難民，極度恐怖。」該名當事人還說：「我相信英國是一個民主自由的國家，只是某人拿著雞毛當令箭，故意為難香港人。」

不過，一名在現場目擊事件的網友指出，這12名港人明顯耍花樣，這一家子人也都不是善男信女，12個人團團圍著海關，起哄呼籲在場港人投訴關員種族歧視，但無人理會。

英國 機場 手機

上一則

9899萬人口脫貧 習近平：中國取得全面勝利

延伸閱讀

狗骨研究顯示：人類最好朋友跟著第一批移民到北美

狗骨研究顯示：人類最好朋友跟著第一批移民到北美
英4階段解封 有望6月恢復正常 暑假旅遊預訂狂增6倍

英4階段解封 有望6月恢復正常 暑假旅遊預訂狂增6倍
英擬推「疫苗護照」 盼恢復國際旅遊

英擬推「疫苗護照」 盼恢復國際旅遊
灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料

灣區移民組織線上圓桌會議：拜登移民大改革 國會闖關前景難料

熱門新聞

中國首度公開去年6月的中印加勒萬河谷衝突影片。（視頻截圖）

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

2021-02-19 21:08
壞掉的浴室門鎖。（取材自北京日報）

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

2021-02-20 10:00
大蛇吸引了很多村民前來圍觀。（取材自觀察者網）

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

2021-02-21 10:00
一段「服務員提醒顧客合理消費避免浪費被罵」的視頻，近日引發熱議。（視頻截圖）

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

2021-02-21 08:00
華爾街日報報導，世衛專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，將武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。(美聯社)

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

2021-02-18 19:08
男子當街被數人圍毆在地。（視頻截圖）

廣東男遭圍毆 友救人不成反輾斃 死者被拖行數十米

2021-02-21 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度
多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽