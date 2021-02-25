9899萬人口脫貧 習近平：中國取得全面勝利

中國國家主席習近平。（央視截頻）

中國 全國脫貧攻堅總結表彰大會今天上午在北京舉行，中共總書記習近平 表示，中國脫貧攻堅取得全面勝利，有9899萬貧困人員全部脫貧。他要對包括台灣 同胞在內積極參與和支持脫貧攻堅的各界人士表達感謝。

習近平表示，「經過全黨全國各族人民共同努力，在迎來中國共產黨成立100周年的重要時刻，我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟！」

習近平說，他代表黨中央，向為脫貧攻堅作出貢獻的各級黨政軍機關和企事業單位，農村廣大基層組織和黨員、幹部、群眾，駐村第一書記和工作隊員、志願者，各民主黨派、工商聯和無黨派人士，人民團體以及社會各界，致以崇高的敬意！

向積極參與和支持脫貧攻堅的香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞以及海外僑胞，向關心和幫助中國減貧事業的各國政府、國際組織、外國友人，表示衷心的感謝！

習近平還向中國全國脫貧攻堅先進個人、先進集體進行表彰，向全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號獲得者頒獎。

中國截至2020年7月共有1500人犧牲在脫貧攻堅一線。中國全國政協主席汪洋表示，經過8年持續奮鬥，脫貧攻堅取得全面勝利，困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性解決。