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楊潔篪投書「人民日報」 批美單邊主義、霸凌

記者羅印冲／綜合報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（新華社）
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（新華社）

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪21日在中國官媒「人民日報」撰文指出，中方堅定支持多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動多邊主義朝著正確方向發展。文章又暗批美國說：「近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則之上」，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系。

文章指出，世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行加速國際格局演變，世界進入動盪變革期，但和平與發展仍然是時代主題。當前形勢下，堅定維護和踐行多邊主義，對於促進世界和平與發展具有特別重要而深遠的意義。

接著楊潔篪把矛頭指向美國說：「過去幾年，個別國家奉行單邊主義、保護主義錯誤政策，頻頻退群毀約，多邊主義遭受嚴重挫折，國際社會普遍對此表示反對，要求堅持多邊主義、維護國際合作。」

他引述中國國家主席習近平今年1月在世界經濟論壇達沃斯議程對話會上表示，要堅持開放包容，不搞封閉排他；要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊；要堅持協商合作，不搞衝突對抗；要堅持與時俱進，不搞故步自封；習指出，在國際上搞小圈子，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

楊潔篪並暗批美國說，近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則之上，大搞本國優先，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系；另一方面，世界絕大多數國家支持多邊主義理念和實踐，反對由一國包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展權利，多邊主義依然根基穩固、動力強勁。

他強調，經濟全球化仍是大勢所趨，世界大多數國家期待經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。面臨疫情流行、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰，沒有一個國家能夠獨善其身，唯有團結合作才是最有力武器，共同走多邊主義道路才是正確選擇。

楊潔篪還說，雖然鼓吹意識形態對立的論調抬頭，但是國際社會要求加強團結、超越分歧的呼聲更加高漲。一些勢力固守零和博弈，在國際上炒作意識形態和政治制度差異，企圖搞小圈子製造分裂，企圖以人權、民主等為藉口干涉別國內政，這些行徑遭到國際社會的普遍反對。

他又說，構建新型國際關係，要相互尊重不要唯我獨尊，要公平正義不要狹隘偏私，要合作共贏不要以鄰為壑。國際社會普遍認為各國應該走符合自身國情的發展道路，自己首先要辦好自己的事，反對內病外治、轉嫁矛盾，反對搞意識形態劃線。

美國 聯合國 疫情

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