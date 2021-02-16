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最高補貼357美元！深圳富士康吸引數萬打工族留守過年

記者李仲維／即時報導
深圳富士康，留守最高補貼人民幣2,400元（約357美元），吸引數萬打工族留守過年。取自界面新聞
深圳富士康，留守最高補貼人民幣2,400元（約357美元），吸引數萬打工族留守過年。取自界面新聞

陸媒春節假期走訪深圳富士康，食堂供應免費年夜飯，留守最高補貼人民幣2,400元（約357美元），吸引數萬打工族留守過年。

界面新聞報導，富士康在深圳有兩個主要園區，分別是龍華和觀瀾，龐大的園區容納大量員工，僅龍華廠區就有約20萬人，堪比一個地方縣城。

春節期間的深圳富士康相比往常還是冷清不少，廠區周邊不少商店都沒有營業，不過，生活區的宿舍還亮著不少燈，街上仍有穿著工作服的工人，在「就地過年」的倡議和留守獎金吸引下，富士康今年留住了不少人。

一位基層管理人員表示，他所在的事業群共有4至5萬人，今年有3萬多人選擇留守，應該是人最多的一年。他和同事們都覺得，儘管在工廠打工賺錢不多，但富士康還是比動輒苛扣工資的小工廠要正規。

今年春節也是深圳有史以來留在當地過年人數最多的一次，據深圳商報報導，這個實際管理人口超過2,200萬人的超大城市，預計有1,600萬人留下來。

富士康早在1月就開始向全體員工發放春節禮包，包括日用品與零食。留守獎金也是雨露均霑：2月5日至20日，扣除三個休息日，若員工打卡全勤，就能獲得人民幣1,200元的全勤獎以及法定節假日的加班費，總計2,400元。

報導稱，除夕到初三，基層員工還有餐費補貼，每天可在食堂吃免費的早餐與一頓正餐，許多工人在食堂裡享用年夜飯。一位富士康工人說，食堂裡有免費的大雞腿，另一位年輕的保安則說，他春節獲贈一箱桶裝泡面和一箱牛奶，除夕當晚還發了一碗水餃。

多數員工有兩天的春節假期，除夕與初一。據富士康官方微信公眾號披露，除了安保等特殊工作需要留人上班外，多數產線員工在春節期間放假，還有部分熄燈工廠需要留值班人員看管機器。

太平洋證券研報認為，今年全球消費電子下游市場需求火熱，加上大量大陸工人在原地過年，供應鏈總體供應量仍將持續上一個台階。興業證券也認為，就地過年將「高消費+低生產」的特徵打破，降低返鄉人口，加快假期後的復工速度。

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