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兩國領導人通話 人民日報：中美應多「有原則」合作

中央社 / 台北14日電
中美兩國領導人日前首次通電話。圖為二○一三年拜登還是副總統時訪問北京，與當時已是國家主席的習近平合影。 路透
中美兩國領導人日前首次通電話。圖為二○一三年拜登還是副總統時訪問北京，與當時已是國家主席的習近平合影。 路透

中美兩國領導人日前首次通電話，中國官媒人民日報今天刊登署名「鍾聲」的文章說，中美關係應多考慮合作，但又稱合作要是「有原則的合作」，美方應對台灣、香港、新疆等「慎重行事」。

人民日報這篇署名「鍾聲」的文章說，當前，中美關係正處於重要關口，中美國元首的通話「向世界釋放了積極信號」，引起國際社會廣泛關注。

文章稱，今年是中美「乒乓外交」50週年，也是前美國官員季辛吉秘密訪中50週年。過去由於川普政府實行「極端錯誤」的反中政策，中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，引發國際社會廣泛擔憂。當前「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。」

文章稱，當前，兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

不過，文章又強調，「需要指出的是，中方致力於同美方發展合作關係，但這種合作，必然是有原則的合作。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。」

文章稱，如何處理分歧，是中美雙方必須回答好的一個課題。為了維護兩國民眾福祉與世界和平穩定，雙方都有必要在有不同看法的問題上，做到相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。

文章表示，「中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。在這方面，雙方曾經積累了大量經驗。」

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