瑞幸咖啡在美申請破產保護 公司稱：好消息

中國瑞幸咖啡5日公告，已在美國紐約申請破產保護。歐新社

曾發下豪語要打敗星巴克的中國 瑞幸咖啡，5日公告公司在美國 紐約申請破產保護，目前正在與利益相關方就公司財務債務重組 進行談判。

瑞幸隨後在微博發文稱，「其實這是一個好消息，讓瑞幸重生之路又進一步！」

瑞幸解釋，這是公司重組的重要步驟，也是開曼程序下常見做法，臨時清盤人向美國法院提起程序，尋求美國法院對於公司目前在開曼進行的臨時清盤程序的認可。該程序將會暫停美國境內針對瑞幸的訴訟程序，為完成開曼重組創造條件並有序完成重組。

瑞幸強調，目前公司和門店運營穩定、經營一切正常。

中國《財新網》指出，作為一家美國上市企業，瑞幸的上市實體註冊於開曼群島，同時受兩地法律監管。瑞幸希望債務重組統一在開曼的法律架構下完成。

報導稱，瑞幸目前仍面臨可轉債債主的訴訟，美國和加拿大投資者的集體訴訟，以及美國司法部、中國財政部的處罰等。

去年12月，美國證管會（SEC）宣布，與瑞幸就其財務造假事件達成和解，瑞幸將支付1.8億美元的民事罰款。

瑞幸去年4月爆發財務造假醜聞，迫使這家曾創下中國企業最快IPO紀錄的咖啡「獨角獸」，在去年6月29日正式在納斯達克交易所停止交易，結束了僅400多天的上市之旅。

上個月，瑞幸管理層又傳出內鬥，幾十名瑞幸中高層聯名舉報，指控瑞幸咖啡現任董事長兼CEO郭謹一利用供應商進行貪汙、濫用權力鏟除異己、壓縮門店員工編制，並指其能力低下，要求罷免郭謹一的職務。

當時郭謹一在內部信中回應稱，已於第一時間提請董事會成立調查組，就上述事件對其進行調查，以還原事實真相，但瑞幸至今遲遲沒有公布任何調查進展。