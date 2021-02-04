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砸84萬美元! 江陰副市長瞞著組織在洛杉磯買房

中國新聞組／北京5日電
江陰市委原常委、常務副市長費平在美買房栽跟頭。(取材自北京日報)
江陰市委原常委、常務副市長費平在美買房栽跟頭。(取材自北京日報)

江蘇無錫紀委監委4日曝光了近年查處8起典型問題，其中最受關注的是江陰市委原常委、常務副市長費平。費平曾先後在美國洛杉磯、南京買房，分別花費83.6萬美元、961萬元人民幣；也花費千萬投資某品牌加盟店，但巨額花費均未如實向組織報告，在對黨忠誠的試金石上跌了跟頭。

北京日報報導，如實向黨組織報告個人有關事項，是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律，8起典型案例中，有的隱瞞本人出資、他人代持的房產，有的隱瞞外地或海外房產，有的利用影子公司貪腐謀利。

江陰市委原常委、常務副市長費平出生於1965年1月，江陰人，仕途從未離開過家鄉，曾任鎮長、鎮黨委書記，2007年升副市長，2016年7月起任市委常委、常務副市長，去年12月中旬落馬。

費平曾先後在美國洛杉磯、南京買房，分別花費83.6萬美元、961萬人民幣（下同）；先後投資某品牌加盟店、上海某公司、江蘇某公司，分別花費1000萬元、980萬元、200萬元。上述情況，費平均未如實向組織報告。

另一起案件是無錫市精神衛生中心原黨委書記袁國楨。袁國楨全家早在2008年6月就辦理投資移民美國手續，5年後取得永久居留權，但並未報告。

簡歷顯示，袁國楨1960年8月生，無錫人，2002年12月起相繼擔任無錫市精神衛生中心院長、黨委書記，直至2018年5月免職。其中，2004年8月明確為正處級，去年1月落馬遭雙開。

除了違規獲取國外永久居留權，袁國楨還和他人串供，搞權色交易，並且違規設立小金庫、銷毀財務帳冊，同時非法收受財物。

美國 投資 人民幣

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