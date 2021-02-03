林鄭月娥批英BNO政策：違背承諾 有其經濟利益考慮

香港特首林鄭月娥表示，英國為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供在英居留權和入籍的路徑，實際上有其經濟利益的考慮。（圖／取自中新網）

香港 特首林鄭月娥 2日深夜在社交平台上發文，稱「英國 政府違背承諾，為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供在英居留權和入籍的路徑，英方今次冒背信棄義之名，實際上有其經濟利益的考慮。」

中新網報導，林鄭月娥表示，英國政府違背承諾，為持有BNO護照的港人提供在英居留權和入籍的路徑，中國中央政府採取反制措施，不再承認BNO護照為有效旅行證件或身份證明，香港政府即時配合中國中央政府的反制措施。

林鄭月娥指出，香港一直是英國重要的外來投資來源地，根據掌握的數字，英國是香港向外投資排名榜上的第6名，截至2019年年底投資額達2800億港元，而香港2018年排在英國外資來源地第12名。

她說，英國的地產開發商也明顯視港人為主要銷售對象，翻開過去兩星期的主要報章雜誌，竟然有多達20個關於英國房地產的廣告，她認識的香港企業家，就有幾位在倫敦擁有整幢商業大廈，這些都是實實在在的經濟利益。

林鄭月娥表示，香港和英國有長期的商貿合作，而香港和倫敦又是國際金融中心，她在2017年上任後不久便訪問英國，開拓更大的合作空間，她認為「這才是為自身經濟發展的正道，而非以政治包裝、滿口歪理，甚至違背承諾，為經濟目的護航。」